MİLLİYET.COM.TR
• 20 Kasım 2020 - 09:31 • Son Güncelleme:
Altın fiyatlarında 'faiz' etkisi!
Merkez Bankası'nın faiz artışı sonrası altın, dolar ve euro fiyatları sert geriledi. Uzun süre sonra 450 TL seviyesine kadar gerileyen gram altın şu dakikalarda 455 TL seviyesinde işlem görüyor. İşte piyasalarda son durum...
MİLLİYET.COM.TR
• 20 Kasım 2020 - 09:31 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 455 liradan, çeyrek altın 762 liradan, Cumhuriyet altını da 2,964 liradan işlem görüyor.
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