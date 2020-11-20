Altın fiyatlarında 'faiz' etkisi!

Güçlü duruş sağlanması için bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalıcı olunması önemli. Olası düşüşlerde ise 1848 seviyesi kritik destek konumunda. Bu seviyeye yaklaşılması halinde tepki alımları gelebilir. Buna karşın bu seviyenin altına sarkmalarda satışlar hız kazanabilir.