Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD’de tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesi ve enflasyon verisinin beklentilere paralel olarak gerçekleşmesi ile birlikte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltabileceği yönündeki beklentiler doları güçlendirdi. Ons altında ise büyük çöküş yaşandı.