Bitcoin'de sert hareket!
Bitcoin yönünü yeniden aşağıya çevirdi. Cuma günü 37 bin dolar seviyesinde işlem gören kripto para birimi Bitcoin tekrar 35 bin dolar seviyesine geriledi.
• 20 Haziran 2021 - 10:03 • Son Güncelleme:
• 20 Haziran 2021 - 10:03 • Son Güncelleme:
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Florida'da düzenlenen Bitcoin 2021 Konferansı, ülkelerin kripto varlıklara bakış açısındaki farklılıkları ortaya koydu. Konferansta, Orta Amerika'daki El Salvadorun Bitcoin'i ulusal para olarak kabul edecek ilk ülke olmaya hazırlandığı, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele tarafından açıklandı.
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KARARIN NEDENİ BELLİ OLDU
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, yaptığı açıklamada ülkenin blokzinciri teknolojilerini kullanarak modern finansal altyapılar oluşturacağını ifade etti. Bitcoin, El Salvador'un resmi para birimi olan ABD doları ile birlikte kullanılacak. El Salvador Başkanı, Bitcoin'in yurtdışında yaşayan Salvadorluların memleketlerine ödeme göndermesini kolaylaştırdığı için böyle bir karar aldıklarını söyledi.
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Statista tarafından yapılan araştırmaya göre, 74 ülke arasında en yoğun kripto para kullanımı Nijerya'da gerçekleşiyor; nedeni, El Salvador'da yaşananlarla benzerlik taşıyor. Afrika'nın en büyük ekonomisine sahip Nijerya'da sınır ötesi para göndermenin yüksek maliyeti, çoğunluğu denizaşırı coğrafyalarda çalışmak zorunda olan ülke insanını kripto para borsalarına yönlendiriyor.
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Öte yandan Kripto paraların enerji tüketimini izleyen Digiconomist internet sitesinin kurucusu ve Bitcoin uzmanı Alex De Vries, AA muhabirine, Bitcoin madenciliği için yenilenebilir enerjinin yeterli kaynak sağlayamayacağını ifade etti.
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Bitcoin madenciliğinde, ağdaki tüm bilgisayarların sayı tahmin etme oyunu oynadığını ve yalnızca doğru tahmin sonucu yeni blokların oluşumu ve kripto para ödüllendirilmesinin gerçekleştiğini belirten De Vries, "Şu anda tüm Bitcoin ağı, her saniye durmadan 150 bin katrilyon tahmin üretiyor. Dünyanın her yerinde bunun için çalışan milyonlarca cihaz var. Ağın enerji açlığı da buradan geliyor." dedi.
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De Vries, ağa sürekli olarak daha fazla makine eklenmesi sebebiyle madencilik için kullanılan bir cihazın, yalnızca 1,5 yıl boyunca kar getirebileceğini dile getirdi.
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Birinci olmak için yarışan cihazların bir süre sonra rekabet edemeyecek duruma geldiğini aktaran De Vries, şöyle devam etti:
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"Bu nedenle kesintili çalışan yenilenebilir enerji kaynakları, en ucuz ve en stabil güç kaynağını arayan Bitcoin madencileri için makul ve yeterli değil. Bir süreliğine işlemleri durdurma veya kapatma seçeneği de mümkün değil. Çünkü madencilerin, yatırımlarını geri kazanmaları veya katlamaları için çok kısa süreleri var."
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"Bitcoin madencilerinin kömürden vazgeçmeleri için teşvikler verilebilir"
De Vries, Bitcoin ağında etkili bir şekilde kullanılabilen tek yenilenebilir enerji kaynağının, Çin'in güneybatısındaki Sichuan hidroelektrik santralleri olduğunu ve buranın Bitcoin madenciliğinin merkezi sayıldığını kaydetti.
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Sichuan'da yağmur mevsiminde artan hidroelektrik gücünün Bitcoin madenciliğinde kullanıldığını aktaran De Vries, bölgenin diğer zaman dilimlerinde enerji sıkıntısı çekmesi sebebiyle madencilik faaliyetlerinin ucuz kömürüyle ünlü Sincan bölgesine taşındığını söyledi.
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De Vries, güneş enerjisi gibi diğer yenilenebilir kaynakların da söz konusu cihazları yalnızca yarım gün çalıştırabileceğini vurgulayarak, "Cihazların bir süreliğine bile durması madencileri büyük zarara uğratır. Bu durum da Bitcoin madencilerini fosil yakıtlar için ideal müşteri yapar. Atıl kömür santrallerini canlandırarak, fosil yakıtları kullanan çok sayıda Bitcoin madenciliği örneği var. New York'taki Greenidge şirketi ve Montana'daki Beowulf enerji şirketi bunlardan yalnızca ikisi." diye konuştu.
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Öte yandan, yeni kurulan Bitcoin Madenciliği Konseyi'nin piyasaya bir etkisi olmayacağını savunan De Vries, kömürden yenilenebilir kaynaklara geçiş yapmaları için madencilerin finanse edilmesi gerektiğini ifade etti.
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Çevreye özen gösterme eyleminin, "madencilerin karşılayamayacakları bir lüks" olduğu değerlendirmesinde bulunan De Vries, şunları kaydetti:
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