Bitcoin'de sert hareket!

"Bu nedenle kesintili çalışan yenilenebilir enerji kaynakları, en ucuz ve en stabil güç kaynağını arayan Bitcoin madencileri için makul ve yeterli değil. Bir süreliğine işlemleri durdurma veya kapatma seçeneği de mümkün değil. Çünkü madencilerin, yatırımlarını geri kazanmaları veya katlamaları için çok kısa süreleri var."