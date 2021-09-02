Dengeler değişiyor! Dolar ve altın...

HİSSE YATIRIMCISININ AÇMAZLARI 1- Şirketin gelişimini izlemek için üç ay beklenmeli. Oysa fiyatlar her gün izlenmekte. DÖNEM AÇMAZI vardır.



2- Her gün birçok hisse yükselir ve düşer. Yatırımcı kendi hissesi dışında yükselenleri izlemek zorundadır. GETİRİ AÇMAZI vardır.



3- Kurumsal ve şeffaf hisse sayısı çok az. Bilgi açlığı çeken yatırımcı açısından BİLİNMEZLİK AÇMAZI vardır.