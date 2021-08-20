Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen mesajların etkisiyle güç kazanan dolar kuru haftanın son işlem gününde 8.52 lira seviyesinde seyrederken, ons altındaki yükselişin etkisiyle birlikte gram altın fiyatları da 490 lira seviyelerinde işlem görüyor.
UZMANPARA
• 20 Ağustos 2021 - 09:29 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 20 Ağustos 2021 - 09:29 • Son Güncelleme:
1
Çarşamba günü Fed tarafından açıklanan toplantı tutanakları piyasalar tarafından fiyatlanmaya devam ediyor. Açıklanan tutanaklarda bazı Fed üyeleri varlık alım programının daha erken bir tarihte azaltılması gerektiğini savunurken, bazı yetkililer ise Fed’in varlık alım programını ekonominin gidişatına göre belirlemesi gerektiğini ifade etmişti.
2
Bu gelişmelerle birlikte Fed yetkilileri varlık alım programı konusunda negatif ayrışırken, enflasyon hedeflemesi konusunda ise görüş birliği sağlamıştı. Fed toplantı tutanaklarından gelen mesajlarla birlikte varlık alımının yıl sonuna kadar azaltılacağına ilişkin beklentiler küresel pay piyasalarında negatif fiyat hareketlerine yol açtı.
3
DOLAR ENDEKSİ 9.5 AYIN ZİRVESİNDE
Fed’den gelen önemli mesajların etkisi ile birlikte 6 gelişmiş ülke para biriminden oluşan sepetin dolar karşısındaki değişiminin incelendiği dolar endeksi 93.6’ya kadar çıkarak son 9.5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
4
ONS ALTIN KAYIPLARINI TELAFİ ETTİ
Dolar endeksindeki güçlenmeye bağlı olarak ons altın ise geçtiğimiz gün 1774 dolar seviyesine kadar geri çekilse de Delta varyantı ve koronavirüs yayılım hızının ekonomik gelişmeleri olumsuz etkileyeceği beklentisi küresel emtialara olan talebi artırdı.
5
Bu gelişmelerle birlikte kayıplarını telafi eden ons altın, bugün sabah saatleri itibarıyla 1787 dolar seviyesinde hareketini sürdürüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1780 dolar, en yüksek ise 1789 dolar seviyeleri görüldü.
6
Ons altın ve dolar kurundaki primli seyir, gram altın fiyatlarını da yukarı yönde etkiliyor. Güne 488.345 lira seviyesinde başlayan gram altın, sabah saatleri itibarıyla yüzde 0.61 oranında yükselişle 490 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 486 lira seviyesi görülürken, en yüksek ise 490 seviyeleri takip edildi.
7
DOLAR VE EURO PRİMLİ SEYREDİYOR
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan geri çekilme ve dolar endeksindeki yükseliş dolar/TL fiyatlarını yukarı yönde revize ediyor. Güne 8.53 lira seviyesinden başlayan dolar kuru sabah saatleri itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0.36 oranında yükselişle 8.5248 lira seviyesinde işlem görüyor.
8