Dolar ve altında yön ne olacak?
Güne 487 lira seviyesinden başlayan gram altın, sabah saatleri itibarıyla düşüş gösteriyor. Dolar/TL 8.40 lira seviyesinde yatay hareket ederken, perşembe ve cuma günleri ABD’den gelecek kritik mesajlar dolar ve altın fiyatlarında yönü tayin edecek önemli gelişmeler olarak öne çıkıyor.
UZMANPARA
• 25 Ağustos 2021 - 09:36 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 25 Ağustos 2021 - 09:36 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz gün 1812 dolar seviyesine kadar yükselerek 5 Ağustos tarihinden bu yana en büyük yükselişini kaydeden ons altın, bugün sabah saatleri itibarıyla yüzde 0.63 oranında düşüşle 1797 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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AŞI GELİŞMELERİ PİYASAYI ETKİLİYOR
ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) 16 yaş ve üzeri için Pfizer-BioNTech aşısına onay vermesi ile aşılanma oranındaki artış ve buna bağlı olarak ekonomik faaliyetlerin de artacağı yönündeki beklenti piyasalarda olumlu fiyatlamalara yol açarken, risk iştahının yükselmesine neden oluyor.
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Aşı gelişmeleri ile birlikte ekonomik toparlanmaya yönelik beklentiler, ABD’de yüzde 5.4 seviyesinde bulunan yüksek enflasyon ve varlık alım programının yıl sonunda azaltılacağına yönelik beklentiler güvenli liman altında yaşanan fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.
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ABD’de parasal sıkılaşmaya hemen gidilmeyeceği beklentisi son zamanlarda ons altındaki yükselişin ana nedenleri arasında gösteriliyor.
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GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE
Gram altın fiyatları ise son günlerde ons altına göre daha sakin bir seyir izliyor. Güne 487 lira seviyesinden başlayan gram altın, sabah saatleri itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0.41 oranında düşüşle 485.4 lira seviyesinde işlem görüyor.
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Gram altında gün içerisinde en düşük 485 lira, en yüksek ise 487 lira seviyeleri görüldü.
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DOLAR VE EURO SAKİN SEYİRDE
6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısındaki hareketini gösteren dolar endeksi ise geçtiğimiz hafta 93.7 oranına kadar yükselerek son 9.5 ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Bugün itibarıyla 93’e kadar geri çekilen dolar endeksi, kurun dar bantta sıkışmasına neden oluyor.
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Güne 8.41 lira seviyesinden başlayan dolar/TL, sabah saatleri itibarıyla 8.40 lira seviyesinde yatay hareket ediyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.38 lira, en yüksek ise 8.42 lira seviyeleri takip edildi. Aynı saatlerde euro ise 9.86 lira seviyesinde sakin seyrediyor.
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