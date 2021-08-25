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Dolar ve altında yön ne olacak?

Güne 487 lira seviyesinden başlayan gram altın, sabah saatleri itibarıyla düşüş gösteriyor. Dolar/TL 8.40 lira seviyesinde yatay hareket ederken, perşembe ve cuma günleri ABD’den gelecek kritik mesajlar dolar ve altın fiyatlarında yönü tayin edecek önemli gelişmeler olarak öne çıkıyor.

UZMANPARA
• 25 Ağustos 2021 - 09:36 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 25 Ağustos 2021 - 09:36 • Son Güncelleme:
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Haftanın ilk iki işlem gününde 1800 dolar seviyesinin üzerine çıkarak yükseliş kaydeden ons altın, bugün itibarıyla hafif gerileme gösteriyor.

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Geçtiğimiz gün 1812 dolar seviyesine kadar yükselerek 5 Ağustos tarihinden bu yana en büyük yükselişini kaydeden ons altın, bugün sabah saatleri itibarıyla yüzde 0.63 oranında düşüşle 1797 dolar seviyesinde işlem görüyor.

3AŞI GELİŞMELERİ PİYASAYI ETKİLİYOR

AŞI GELİŞMELERİ PİYASAYI ETKİLİYOR

ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) 16 yaş ve üzeri için Pfizer-BioNTech aşısına onay vermesi ile aşılanma oranındaki artış ve buna bağlı olarak ekonomik faaliyetlerin de artacağı yönündeki beklenti piyasalarda olumlu fiyatlamalara yol açarken, risk iştahının yükselmesine neden oluyor.

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Aşı gelişmeleri ile birlikte ekonomik toparlanmaya yönelik beklentiler, ABD’de yüzde 5.4 seviyesinde bulunan yüksek enflasyon ve varlık alım programının yıl sonunda azaltılacağına yönelik beklentiler güvenli liman altında yaşanan fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

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ABD’de parasal sıkılaşmaya hemen gidilmeyeceği beklentisi son zamanlarda ons altındaki yükselişin ana nedenleri arasında gösteriliyor.

6GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

Gram altın fiyatları ise son günlerde ons altına göre daha sakin bir seyir izliyor. Güne 487 lira seviyesinden başlayan gram altın, sabah saatleri itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0.41 oranında düşüşle 485.4 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Gram altında gün içerisinde en düşük 485 lira, en yüksek ise 487 lira seviyeleri görüldü.

8DOLAR VE EURO SAKİN SEYİRDE

DOLAR VE EURO SAKİN SEYİRDE

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısındaki hareketini gösteren dolar endeksi ise geçtiğimiz hafta 93.7 oranına kadar yükselerek son 9.5 ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Bugün itibarıyla 93’e kadar geri çekilen dolar endeksi, kurun dar bantta sıkışmasına neden oluyor.

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Güne 8.41 lira seviyesinden başlayan dolar/TL, sabah saatleri itibarıyla 8.40 lira seviyesinde yatay hareket ediyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.38 lira, en yüksek ise 8.42 lira seviyeleri takip edildi. Aynı saatlerde euro ise 9.86 lira seviyesinde sakin seyrediyor.

10GÖZLER JACKSON HOLE TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

GÖZLER JACKSON HOLE TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

Öte yandan perşembe günü ABD’de Jackson Hole Sempozyumu ve cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşmalar altın ve dolar fiyatlarında yönü belirleyecek çok kritik gelişmeler olarak öne çıkıyor.

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