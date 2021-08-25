Dolar ve altında yön ne olacak?

AŞI GELİŞMELERİ PİYASAYI ETKİLİYOR ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) 16 yaş ve üzeri için Pfizer-BioNTech aşısına onay vermesi ile aşılanma oranındaki artış ve buna bağlı olarak ekonomik faaliyetlerin de artacağı yönündeki beklenti piyasalarda olumlu fiyatlamalara yol açarken, risk iştahının yükselmesine neden oluyor.