Gözler dolara çevrildi!
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Aşılama konusunda hızlı ilerleyen ülkeler normalleşme yönünde hızlı adım atıyor. ABD’de beklentilerin üzerinde gelen istihdam verileri piyasalarda dengeleri değiştirdi.
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Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı:ABD Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen ay tarım dışı istihdam 943 bin oldu. Ekonomistlerin beklentisiyse istihdamın 845 bin geleceği yönündeydi. Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 5.4’e geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 5.9’dan yüzde 5.7’ye ineceği yönündeydi.
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Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 9.8’den yüzde 9.2’ye indi. Haziran ayı tarım dışı istihdam verisi 850 bin seviyesinden 938 seviyesine revize edildi. Veriler ABD ekonomisinde istihdamda iyileşme meydana geldiğine işaret ediyor. Bu da ekonomide atılacak adımları etkileyecek.
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SERT DALGALAR
Piyasaları dinamik tutan bol likidite dönemi. Bunun sona erme ihtimali bile sert fiyat dalgalanmalarını beraberinde getiriyor. Pandemi sürecinde ekonomiler ayakta kalmak için likiditeyi artırdı, şirketleri destekledi. Şimdi likiditenin sonuna gelindi. Likiditenin geri çekilme süreci başladığında dalgalı ve sert hareketler de gündemde olacak.
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ONS ALTINDA DÜŞÜŞ
Çok sert fiyat hareketlerinin yaşandığı bir dönemdeyiz. Özellikle robot emirlerle yapılan işlemler bir anda büyük düşüşleri getirebiliyor. Uzun vadede altında yön yukarı olmasına rağmen ABD’de açıklanan güçlü veriler sonrası altının ons fiyatı yönünü aşağı çevirdi.
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Altının onsu 1.804 dolardan dönerek 1.760 doların altına kaydı. Makinelerle robot işlemlerde stop loss satışları ile 1.685’in test edilmesine neden oldu. Kısa vadede 1.760 seviyesi önemli. Bu seviyenin altındaki kalıcı hareketler bir süre daha zayıf seyri getirebilir.
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BÜYÜME ŞİRKETLERİ
Altı aylık bilançolar açıklanıyor. Bir önceki yıla göre beş kriterde yüzde 30 büyüyen ve piyasa değeri yüksek dokuz şirket bulunuyor. Söz konusu şirketler aktif büyüme, esas faaliyet karı büyümesi, net kar büyüme, net satış büyüme ve özsermaye büyümesine göre sıralandığında piyasa değeri 4 milyar TL’nin üzerinde olan ve bu beş kriterde yüzde 30 büyüyen sadece dokuz şirket bulunuyor. Bu şirketler, Ford Otosan, Arçelik, Gübre Fabrik., Borusan Yat. Paz., Vestel Beyaz Eşya, Otokar, Jantsa Jant Sanayi, Doğuş Otomotiv ve Kartonsan.
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SPOR TOKEN'LARA DİKKAT EDİLMELİ
Yeni alanlar ilgi çekiyor. Bu nedenle yönelim de yüksek. Fenerbahçe’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada Paribu iştiraki Stoken ile yapılan sözleşme gereğince Paribu veya Stoken tarafından 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edildiği belirtildi.
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30 liradan 500 bin token'ın ön satışının tamamlandığını, dokuz ay boyunca transfer edilmemesi koşuluyla 15 TL’ye satılan token'ların ise neredeyse tümünün satıldığı belirtildi. Spor token'lar büyük beklentilerle alınabilir. Ancak borsadaki şirketlerin özsermayelerinin de ekside olduğu unutulmamalı.
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PİYASADA ZİNCİRLEME ETKİSİ
Piyasalardaki hareketler iç içe geçmiş durumda ve zincirleme etkisi var. Çok hızlı reaksiyonlar gözlenebilmekte. Bu nedenle yaşanan her dalgalanmayı kalıcı görmemeli. Yatırımcılar hareketli alanlarda olmayı tercih edeceklerdir. Bu nedenle hareket hangi yöne kayıyorsa orada daha fazla canlılık görülebilir. Yatırım enstrümanlarındaki genel hareket seyrinden yararlanmak için portföy çeşitliliği önemli.
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DOLAR ENDEKSİ KRİTİK EŞİKLERDE
Dolar Endeksi, dolar kurunun altı para biriminden oluşan sepete göre değerini gösterir. Sepetin içinde euro, Japon Yeni, Kanada Doları, İngiliz Sterlini, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı bulunuyor. ABD verilerindeki güçlenmeye bağlı olarak yönünü yukarı doğru çeviriyor.
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TCMB'NİN MESAJLARI ÖNEMLİ OLACAK
TCMB’nin yeni faiz kararı 12 Ağustos’ta açıklanacak. Enflasyon verilerindeki yükseliş sonrası faizde bir değişiklik beklenmiyor. Sürpriz bir karar fiyatlarda spekülatif hareketleri de beraberinde getirecektir.
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