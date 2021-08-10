Gözler dolara çevrildi!

BÜYÜME ŞİRKETLERİ Altı aylık bilançolar açıklanıyor. Bir önceki yıla göre beş kriterde yüzde 30 büyüyen ve piyasa değeri yüksek dokuz şirket bulunuyor. Söz konusu şirketler aktif büyüme, esas faaliyet karı büyümesi, net kar büyüme, net satış büyüme ve özsermaye büyümesine göre sıralandığında piyasa değeri 4 milyar TL’nin üzerinde olan ve bu beş kriterde yüzde 30 büyüyen sadece dokuz şirket bulunuyor. Bu şirketler, Ford Otosan, Arçelik, Gübre Fabrik., Borusan Yat. Paz., Vestel Beyaz Eşya, Otokar, Jantsa Jant Sanayi, Doğuş Otomotiv ve Kartonsan.