İflas eden ünlü şirketin yerine başkası geçti

Yaklaşık 11 bin çalışanı bulunan İtalya'nın bayrak taşıyıcı havayolu Alitalia'nın kaderi, şirketin acil durum yönetimi altına alındığı Mayıs 2017'den bu yana siyasi bir sorun olarak kalmaya devam ediyor. Koronairüs salgının baş göstermesinin ardından Avrupa ve dünya genelinde birçok havayolu şirketi ya iflas etti ya da binlerce kişiyi işten çıkararak küçülmeye gitti.