İşte altın ve dolarda kritik seviyeler

ALTIN VE DOLAR KAYBETTİRDİ, BORSA KAZANDIRDI Yurt içi piyasalarda ise bu hafta veri gündemi oldukça yoğundu. Haziran ayı işsizlik verisinin 2.5 puan azalarak yüzde 10.6 seviyesine gerilemesi, sanayi üretiminin haziran ayında yıllık yüzde 23.9 seviyesinde artış kaydetmesi ve Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 19 oranında sabit tutması gibi bir çok önemli gelişme piyasalarda olumlu fiyatlamalara sahne oldu.