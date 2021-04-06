Nefesler tutuldu! Kritik tarih 15 Nisan

SPK Başkanı'ndan uyarı Artan yatırımcı sayısının sermaye piyasalarını derinleştirmek için bir fırsat penceresi olduğunu belirten SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, bu durum, her ne kadar pozitif karşılansa da manipülatörlerin boş durmayarak yatırımcıları tuzağa düşürmek için farklı yöntemlere başvurabildiklerini söylüyor.