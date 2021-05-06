Piyasalarda kritik gün! Dolar...
Piyasaların gündemi sıcak... Zira beklentiler bozuluyor. Açıklanan verilere göre üretici fiyatları yüzde 35, tüketici fiyatları yüzde 17 artmış durumda. Piyasaların seyrini belirleyen ana unsur ise beklentiler. Dolar kurunda da son beş senede yıllık ortalama yüzde 20’lik getiri oluştu. Kurdaki bu yükseliş eğilimi bireylerin de bu yöne meyletmesine yol açtı. İşte detaylar...
• 06 Mayıs 2021 - 07:30 • Son Güncelleme:
• 06 Mayıs 2021 - 07:30 • Son Güncelleme:
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Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı:
Beklentilerin olumluya dönmesi 1) Yeni alımların gelmesini sağlar, 2) Fiyatlamaların olumlu yönde gelişimine imkân verir, 3) Risk faktörlerini düşürür, 4) Öngörülebilirliği artırır, 5) Geleceğe yönelik planların olumlu şekillenmesini sağlar, 5) Spekülatif hareketleri ortadan kaldırır.
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Yabancı payı
Mevcut durumda beklentiler bozulmuş görünüyor. Bu da hisse senetlerinde al - sat işlemlerini artırıyor. Kurda yukarı yönlü fiyatlamalar faizde yükseliş beklentilerini körüklüyor. İhtiyaç olan ise beklentilerde olumlu yönde gelişme sağlayacak adımların atılması.
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Yabancı yatırımcılar kur krizinden sonra Borsa İstanbul’dan çıkma yönlü işlemlerini artırdı. 2017 yılında halka açık kısım içindeki payları yüzde 65.64 seviyesinde olan yabancılar, geçen süre zarfında paylarını azalttı. 2020 sonunda yabancıların borsadaki payı yüzde 49 seviyesine gerilerken yerlilerin oranı yüzde 50’nin üzerine çıktı.
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İlk defa yıllık bazda bu kadar yüksek oranda yabancı payında azalma gözlendi. Halihazırda yabancıların paylarında azalma devam ediyor ve yüzde 42.74 ile en düşük seviyelere gelinmiş durumda.
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Dolarda yıllık getiri nasıl?
Dolar kurunda son beş senede yıllık ortalama yüzde 20’lik getiri oluştu. Kurdaki bu yükseliş eğilimi bireylerin de bu yöne meyletmesine yol açtı.
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Dolar/TL kurunun yıllık getirilerine bakıldığında en yüksek getiri 2018 kur krizi sırasında yüzde 39.6 ile yaşandı. Dolar/TL’de 2021 yılında 6.89 TL’ye kadar gerileme yaşansa da bu seviyeden gelen alımlarla kur yeniden 8.35 TL seviyesinde seyrediyor.
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Dolarda 8 seviyesi katılaşmış bir destek görünüyor. 8.50’nin üzerindeki bir hareket ilk etapta 9’a doğru bir yükselişe neden olabilir. Bir sonraki hedef 9.5 seviyesinde. 4 Nisan itibarıyla dolar/TL kuru yılbaşından bu yana yüzde 11.7 oranında yükselmiş durumda.
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Hedef seviyeler
IIF’den Robin Brooks, dolar/TL kuru için adil değer olarak hesaplamalarının 7.50 seviyesinden 9.50 seviyesine yükselttiklerini açıkladı. Ekonomistlerin beklentisi ortalama olarak 8.71. Standard Chartered yıl sonunda kurun 9 lirayı göreceğini öngörüyor.
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Yukarı fiyatlama neden oluşuyor?
Dolar kuru 8.35 seviyesinde. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi 414 seviyesinde bulunuyor. Risk priminin yüksek seyri kurda 8.30’un üzerindeki hareketin korunmasına neden oluyor.
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Merkez Bankası’nın mayıs ayı beklenti anketinde 2021 sonu dolar/TL beklentisi 8.71’e yükseldi. Bu rakam nisanda 8.57 seviyesindeydi. Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13.12 iken, bu anket döneminde yüzde 13.81 oldu. Beklentilerin olumsuz yönde bozulması faiz indirimin son çeyrekte gerçekleşebileceğine işaret ediyor.
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Borsanın seyri
BIST 100 Endeksi 1.417 seviyesinde. Endeksin yükselişini sürdürmesi için 1.445’te bulunan güçlü direncini aşması gerekiyor. Dip seviyelerin bir önceki en düşüklerin üzerinde oluşması yukarı yöndeki hareketin güçlenme eğilimine işaret ediyor. Endeks 8 ve 20 günlük ortalamaların üzerinde. 50 günlük ortalama ise 1.428 seviyesinde. Bu seviyenin aşılması olumlu beklentileri güçlendirecektir.
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