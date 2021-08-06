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UzmanparaSon dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum
HaberlerUzmanpara Haberleri Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum

Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum

Vatandaşlar haftanın son gününde de altın fiyatlarını takibini sürdürüyor. Gram altın güne 493 lira seviyesinden başladı. İşte son durum...

UZMANPARA
• 06 Ağustos 2021 - 08:15 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 06 Ağustos 2021 - 08:15 • Son Güncelleme:
1

ABD'den gelen varlık alımlarının azaltılması ve faiz artırımına yönelik değerlendirmelerin etkisi ile ons altın fiyatında gerileme yaşandı. Ons altındaki hareket gram altında yükselişi de sınırladı.

2ONS ALTIN KRİTİK SINIRDA

ONS ALTIN KRİTİK SINIRDA

Yurt içinde gram altın güne 493 liradan açılış yaptı. Çeyrek altın 816 liradan, Cumhuriyet altını ise 3 bin 317 liradan işlem görüyor. Ons altın da bin 800 doların altını gördü.

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A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizi: "1810 desteği üzerinde kalıcılığın sağlanamaması ile bir miktar geri çekilmenin oluştuğunu takip etmekteyiz. Bu durumda 1790 desteği ilk izlediğimiz seviye konumuna yerleşmiş durumda.

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Şayet bu desteğin kırılması ile 1770 ve 1750 desteklerini takibe alacağımızı belirtelim. Buna karşılık 1810 direncinin yeniden aşılması ile 1829 ve 1840 dirençlerini bir kere daha izlemeye alacağız. Dirençler: 1810 – 1829 – 1841 Destekler: 1790 – 1770 - 1750"

5DOLAR

DOLAR

Şeker Yatırım tarafından hazırlanan altın analizi: "Yükseliş eğiliminde olan Dolar/TL kurunun 8.5412 üzerindeki fiyatlamalarında Türk Lirası aleyhine işlemlerin kuvvetlenmesi beklenebilir. Bu durumda 8.6073 direnç noktası test edilebilir. Kurun olası geri çekilmelerinde ise 8.4575 ve 8.4012 seviyeleri destek oluşturabilir.

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Yukarı yönlü fiyatlamalarda 1815 seviyesi kırılmadığı sürece değerli metalde satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Bu durumda 1798 ve 1780 seviyeleri test edilebilir. Alımların güçlenmesi halinde ise 1815 noktasından sonra 1823 seviyesi direnç oluşturabilir."

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