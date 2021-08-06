Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum

Şayet bu desteğin kırılması ile 1770 ve 1750 desteklerini takibe alacağımızı belirtelim. Buna karşılık 1810 direncinin yeniden aşılması ile 1829 ve 1840 dirençlerini bir kere daha izlemeye alacağız. Dirençler: 1810 – 1829 – 1841 Destekler: 1790 – 1770 - 1750"