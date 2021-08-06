Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum
1
2
ONS ALTIN KRİTİK SINIRDA
Yurt içinde gram altın güne 493 liradan açılış yaptı. Çeyrek altın 816 liradan, Cumhuriyet altını ise 3 bin 317 liradan işlem görüyor. Ons altın da bin 800 doların altını gördü.
3
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizi: "1810 desteği üzerinde kalıcılığın sağlanamaması ile bir miktar geri çekilmenin oluştuğunu takip etmekteyiz. Bu durumda 1790 desteği ilk izlediğimiz seviye konumuna yerleşmiş durumda.
4
Şayet bu desteğin kırılması ile 1770 ve 1750 desteklerini takibe alacağımızı belirtelim. Buna karşılık 1810 direncinin yeniden aşılması ile 1829 ve 1840 dirençlerini bir kere daha izlemeye alacağız. Dirençler: 1810 – 1829 – 1841 Destekler: 1790 – 1770 - 1750"
5
DOLAR
Şeker Yatırım tarafından hazırlanan altın analizi: "Yükseliş eğiliminde olan Dolar/TL kurunun 8.5412 üzerindeki fiyatlamalarında Türk Lirası aleyhine işlemlerin kuvvetlenmesi beklenebilir. Bu durumda 8.6073 direnç noktası test edilebilir. Kurun olası geri çekilmelerinde ise 8.4575 ve 8.4012 seviyeleri destek oluşturabilir.
6