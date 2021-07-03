Son dakika: Altında hareket başladı! Fiyatlar...
Kısıtlamalar kalktı, düğünler yapılıyor. Vatandaşların altın talebi gün geçtikçe artıyor. Kuyumcular işlerin hareketlendiğini, ancak takı olarak vatandaşın genelde gram altın tercih ettiğini söylüyor. İşte detaylar...
• 03 Temmuz 2021 - 07:30 • Son Güncelleme:
• 03 Temmuz 2021 - 07:30 • Son Güncelleme:
1
Normalleşme süreciyle birlikte geçen yıldan ertelenen düğün, nişan, sünnet gibi davetler yapılmaya başlıyor. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte mobilya, beyaz eşya gibi sektörlerin yanı sıra kuyum sektöründe de hareketlilik yaşanıyor.
2
Kuyumcular da düğünlerin başlaması ve kalkan kısıtlamalarla birlikte işlerin hareketlendiğini dile getiriyor. “Altın kuyumcudan alınır” diyen kuyumcular, e-ticaret platformlarında satışı yapılan altın, pırlantaya yönelik de tüketiciyi dikkatli olması konusunda uyarıyor.
3
Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksit sayısının 6 aydan 3 aya düşürülmesiyle ilgili ise kuyumcular, düğün sezonunda hem evlenen çiftleri hem de kuyumcuları etkileyeceği yönünde yorumda bulunuyor.
4
TALEP ARTIYOR
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, işçiliği olan yüzük, bilezik, gerdanlık gibi ürünlere talebin başladığını belirtti. Taksit sayısının düşürülmesiyle birlikte işçiliği olan ürünlerde satışların etkileneceğini aktaran Atayık, gram, çeyrek gibi altınların da bu dönemde tercih edildiğini kaydetti.
5
“Altın kuyumcudan alınır” diyen Atayık, “İnternet satışlarıyla ilgili bir çalışmamız var. İnternetten herkes ürün koyup satsın istemiyoruz. Belli bir odaya kayıtlı olmalarını istiyoruz.
6
Bu konuyla ilgili de belirli e-ticaret platformlarına uyarılarda bulunduk. Önümüzdeki dönemde bir yazılım geliştirilebilir. İnternet satışlarında bir disiplin olması gerekiyor bu konuda çok fazla şikâyet alıyoruz” dedi.
7
Düğün sezonunun da açılmasıyla sektörde hareketliliğin başladığını ifade eden Atayık, şöyle konuştu: “Altın fiyatları yüksek. Taksit de azalınca hem çiftler hem esnaf zorlanacak. Sektörde 40 bin kuyumcu, 300 bin çalışan var.”
8
EV İÇİN BOZDURDULAR
Kuyumcukent esnafı Nasri Amcalar ise haziran ayında çok fazla altın bozdurmaya gelen olduğunu belirtti. Amcalar, “Gelenlerin çoğu ev ya da araba almak için altınlarını bozdurduklarını söyledi” diye konuştu.
9
'ALYANS ALIYORLAR'
Mısır Çarşısı kuyumcularından Nazar Özsahakyan, altına yatırımın sürdüğünü belirtti. Satışların önümüzdeki dönemde hızlanmasını beklediklerini aktaran Özsahakyan, “En çok alyans satın alıyorlar. Takı için bilezik çok alan yok, gram altın alıyorlar. Yarım gramı da soruyorlar ama pek alan yok” dedi.
10
Altına yatırım yapanların sabretmesi gerektiğini dile getiren Özsahakyan, şöyle konuştu: “Eğer sabırsızsanız altına yatırım yapmamalısınız. Ayrıca internetten alımda dikkatli olunmalı.”
11