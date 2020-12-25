Son dakika: İşte altın fiyatlarında son durum

"Ons altın haftayı sakin kapatmaya aday. Dün olduğu gibi zaman zaman hareketlilik artsa da hafta başından bu yana ağırlıklı olarak durgun bir seyir izleyen ons altında anlamlı bir farklılık göze çarpmıyor.
8
Haftanın son işlem gününde önde gelen tüm piyasaların kapalı olması nedeniyle bugün fiyatlarda belirgin bir farklılık oluşmayacağını ve ons altının haftayı mevcut seviyelerden çok fazla uzaklaşmadan kapatacağını tahmin ediyoruz.
9
Tatil rehavetinin devam edeceğini düşünürsek gelecek hafta da bu tablonun geçerliliğini koruyabileceğini söylemek mümkün."