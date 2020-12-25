Geri Dön
Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerUzmanpara Haberleri Son dakika: İşte altın fiyatlarında son durum
UZMANPARA
• 25 Aralık 2020 - 08:38 • Son Güncelleme:

Son dakika: İşte altın fiyatlarında son durum

Haftanın son gününde önde gelen tüm piyasalar Noel tatili nedeniyle kapalı. Vatandaşların gözü de altın fiyatlarında. Gram altın güne 460 liradan başladı. İşte altında beklentiler...

UZMANPARA
• 25 Aralık 2020 - 08:38 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Noel tatili nedeniyle altın fiyatlarında belirgin hareketler beklenmiyor. Vatandaşların en çok merak ettiği gram altın güne 460 liradan başladı.

2

Çeyrek altın 750 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 3 bin 71 liradan alıcısını bekliyor.

3

Ons altın bin 879 dolardan işlem görüyor.

4Dinamik Menkul tarafından hazırlanan analiz:

Dinamik Menkul tarafından hazırlanan analiz:

"Altın, birçok ülke piyasasının Noel nedeniyle kapalı olduğu dönemde 1873 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor.

5

Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam ettiği sürece yükseliş kazanabilir.

6

Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1904 olacaktır. Aksi halde, bu seviyeyi de kırması durumunda 1854 ve 1829 desteklerini takip ediyor olacağız.

Destek: 1873 – 1854 – 1829 Direnç: 1904 – 1932 – 1964"

7ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan analiz:

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan analiz:

"Ons altın haftayı sakin kapatmaya aday. Dün olduğu gibi zaman zaman hareketlilik artsa da hafta başından bu yana ağırlıklı olarak durgun bir seyir izleyen ons altında anlamlı bir farklılık göze çarpmıyor.

8

Haftanın son işlem gününde önde gelen tüm piyasaların kapalı olması nedeniyle bugün fiyatlarda belirgin bir farklılık oluşmayacağını ve ons altının haftayı mevcut seviyelerden çok fazla uzaklaşmadan kapatacağını tahmin ediyoruz.

9

Tatil rehavetinin devam edeceğini düşünürsek gelecek hafta da bu tablonun geçerliliğini koruyabileceğini söylemek mümkün."

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son Dakika: Asgari ücrette son toplantı ne zaman? 2021 Asgari ücret zammı için ilk teklif...

Son dakika: Hazinenin ardından bir müjde daha!

Son Dakika: Dünya bunu konuşuyor! Türkiye harekete geçti...

7 milyon çalışanı ilgilendiriyor! Asgari Ücret 2021 zam oranları ne zaman belli olacak? Son toplantı ne zaman yapılacak?