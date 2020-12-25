Son dakika: İşte altın fiyatlarında son durum

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan analiz: "Ons altın haftayı sakin kapatmaya aday. Dün olduğu gibi zaman zaman hareketlilik artsa da hafta başından bu yana ağırlıklı olarak durgun bir seyir izleyen ons altında anlamlı bir farklılık göze çarpmıyor.