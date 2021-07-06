Paranın yönü değişti!

4- Araştırma uzmanlarının ücretlerinin düşük olması nedeni ile sektör dışına kaymaları. Nitelikli elemanların korunamaması.



5- Genelde araştırma yapılan şirketlerin BIST 30, BIST 50 ile sınırlı olması.



6- Kapsamlı araştırma raporları hazırlayan kurumların ağırlıklı olarak yabancıların yatırım yaptıkları hisselere yönelmeleri.