Paranın yönü değişti!
Enflasyon yükseliyor. Para güvenli limanlara kayıyor. Yatırımcılar dolar ve dolar bazlı enstrümanları TL varlıklara tercih ediyor. Yılın ilk yarısında döviz bazlı enstrümanlar en fazla kazandıranlar oldu. İşte detaylar...
• 06 Temmuz 2021 - 07:07 • Son Güncelleme:
• 06 Temmuz 2021 - 07:07 • Son Güncelleme:
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Yılın ikinci yarısına girildiği şu günlerde TÜFE yüzde 17.53; ÜFE yüzde 42.89 seviyesinde. Böylesi ortamda para ister istemez güvenli limanlara yöneliyor.
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Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı:
Birikimler ya kısa vadeli faizde tutuluyor, ya da yabancı fonlar veya dolar, altın gibi enstrümanlarda. Mevduattan bahsedenler hayli sınırlı. Neticede para kazançlar üzerinden rota çiziyor.
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KÂR SATIŞLARI
Hisse senedi piyasası kurumsal yatırımcıların gündeminde olmakla birlikte kâr satışları olabiliyor. Şimdi yaşanan da bundan farklı olmazken payların azaltıldığı gözleniyor. Para politikasının seyri borsada yönelimlerini belirleyecek.
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YABANCI FONLAR İLGİ GÖRMEYE DEVAM EDİYOR
Son 1 yılda yabancı fonlarda yüzde 116’lara varan getiri oluştu. Yabancı fonlar, yurt dışı borsalardaki pozitif hava etkisiyle ilgi çekmeyi sürdürüyor. Tematik fonların öne çıkmasıyla bir süre daha ilgi devam edecektir.
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Yıllık bazda en fazla kazandıran 5 fon: Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu, Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu, Tacirler Portföy Değ. Fon, İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon, QNB Finans Portföy Gümüş BYF.
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TEMETTÜ 25'TE ÖNE ÇIKAN 8 HİSSE
Temettü 25 Endeksi’nde sekiz hisse yılbaşından bu yana yüksek getiri sağladı. Ford Otosan yüzde 41.56 değer kazandı. Onu yüzde 37.1’lik artışla Ereğli Demir Çelik izledi. Kordsa yüzde 35.43 yükseldi.
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Enka İnşaat yüzde 29.65 getiri sağladı. İskenderun Demir Çelik’in getirisi yüzde 24.61 olurken Coca Cola İçecek’in getirisi yüzde 24, Vestel Beyaz Eşya’nın yüzde 22.4, Yeni Gimat GMYO’nun getirisi de yüzde 21.46 seviyesinde.
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ARACI KURUMLARIN ARAŞTIRMA RAPORLARI NEDEN YETERLİ DEĞİL?
Yerli yatırımcıların en büyük şikâyetlerinden biri aracı kurumların sınırlı sayıda rapor üretmeleri. Kurumlar neden sınırlı rapor üretiyor? Raporlar yerli bireysel yatırımcılara ulaşıyor mu?
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1- Altyapı yetersizliği, kurumların yatırım için fazla bütçe ayırmaması.
2- Kurumların raporlarda yer alan otomasyona dönük içerik üretecek teknolojik sistemlerinin olmaması.
3- Kurumların araştırma faaliyetlerini bir gider olarak görmesi, gelir yaratan bir gider olarak görmemelerinden kaynaklı olarak kaçınmaları.
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4- Araştırma uzmanlarının ücretlerinin düşük olması nedeni ile sektör dışına kaymaları. Nitelikli elemanların korunamaması.
5- Genelde araştırma yapılan şirketlerin BIST 30, BIST 50 ile sınırlı olması.
6- Kapsamlı araştırma raporları hazırlayan kurumların ağırlıklı olarak yabancıların yatırım yaptıkları hisselere yönelmeleri.
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