Spor hızlı çıktı: Beşiktaş şampiyon

3 En fazla zarar Galatasaray’da Spor firmaları içinde piyasa değeri yönünden üçüncü sırada yer alan Galatasaray, 1 milyar 912 milyon TL piyasa değerine sahip. Şirketin toplam borcu ise 2.587 milyon TL. Dört spor şirketi arasında 321 milyon TL ile en fazla zarara sahip firma konumunda bulunuyor. Bu hissede de martın ikinci yarısından bu yana satış baskısı daha fazla öne çıkıyor.