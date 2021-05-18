Spor hızlı çıktı: Beşiktaş şampiyon
Pandemide spor kulübü hisseleri hızlı yükseldi. Mart 2020’de 499 seviyesinde olan BIST Spor Endeksi 12 Mayıs 2021’de 994’e çıktı. Lig şampiyonu Beşiktaş, yılbaşından bu yana yüzde 125, pandemiden bu yana yüzde 382 değer kazandı. Şimdi ise kâr satışları var.
• 18 Mayıs 2021 - 07:30 • Son Güncelleme:
• 18 Mayıs 2021 - 07:30 • Son Güncelleme:
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Pandeminin olumsuz etkisiyle maç öncesi gelir kalemlerinden mahrum kalan spor şirketleri son açıkladıkları bilançolarında toplam 846 milyon TL zarar yazdı.
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Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı:
Buna rağmen beklentilerin düşmemesi spor şirketlerine olan ilgiyi azaltmadı. Spor firmalarına ait hisseler pandemiden bu yana yüzde 99 değer kazandı.
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Ligde şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, borsada da ipi önce karşıladı. Pandemi sürecinde Beşiktaş’ın getirisi yüzde 300’ün üzerine çıktı.
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Mali sorunları devam eden spor firmaların toplam borçları 10 milyar TL’ye ulaştı. Özvarlıkları ise 3.6 milyar TL ekside. Sermayeleri toplamı 1.3 milyar TL olan spor şirketlerinin piyasa değeri ise 7.4 milyar TL.
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1 Performansta ilk Beşiktaş
Spor şirketleri içinde Beşiktaş pandemi döneminde yüzde 382 değer kazanırken yılbaşından bu yana getirisi yüzde 125 oldu. Beşiktaş’ın özvarlıkları 1 milyar 571 milyon TL ekside. Firmanın 3 milyar TL borcu var.
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Şirket hisselerinin piyasa değeri borçlarının altında. Beşiktaş’ın piyasa değeri 2 milyar 186 milyon TL. Özvarlıklarının ekside olması ve yüksek borçları fiyatın yükselmesine engel teşkil etmedi.
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Hisseler yılbaşından bu yana güçlü performansı ile hem borsayı hem de alternatif yatırım araçlarının getirilerini katladı. Son bir hafta ise kâr realizasyonu baskısı daha ağır.
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2 En borçlu takım Fenerbahçe oldu
Spor şirketleri içinde en fazla borcu olan takım Fenerbahçe. Ancak buna rağmen lig performansı ve beklentileri nedeni ile yatırımcılardan ilgi gördü. Hisse senetleri pandemi döneminde yüzde 182 yükseldi. Fenerbahçe 2020’nin 9 aylık verilerine göre 105 milyar TL zararda.
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Şirketin piyasa değeri 2 milyar 328 milyon TL. Spor firmaları içinde sermayesi en düşük olan yine Fenerbahçe. Ocakta en yüksek 45.90 TL’yi test eden hisse sonra geriledi. Geçen sürede yukarı yönlü her atak satışla karşılık buldu.
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3 En fazla zarar Galatasaray’da
Spor firmaları içinde piyasa değeri yönünden üçüncü sırada yer alan Galatasaray, 1 milyar 912 milyon TL piyasa değerine sahip. Şirketin toplam borcu ise 2.587 milyon TL. Dört spor şirketi arasında 321 milyon TL ile en fazla zarara sahip firma konumunda bulunuyor. Bu hissede de martın ikinci yarısından bu yana satış baskısı daha fazla öne çıkıyor.
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4 En geriden gelen Trabzonspor
Spor şirketleri içinde en geriden gelen Trabzon Sportif. Hisseleri pandemi döneminde yüzde 16.7 değer kaybetti. Aynı dönemde borsa yüzde 42.7, spor endeksi ise yüzde 99 yükseldi.
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Beklenti sonrası durum ne?
Beklentilerin bitmesi ile birlikte hisse senetlerinde finansal tablolar doğrultusunda fiyatlamalar devam edebilir. Spor firmalarında istikrarlı şekilde uzun vadede çıkışların yaşanabilmesi için kârlı yapıya kavuşabilmeleri önemli.
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Özsermayeleri ekside olan bu firmaların değerleme raporları ile özsermayenin erimediğine dair yatırımcılarla bilgi paylaşımı olsa da kâr edememeleri önemli bir sorun.
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Borsa, dolar, altın ve kriptoda beklenti ne?
Borsada son beş işlem gününde 215 hisse yükseldi. 202 hisse değer kaybetti. 10 hissenin değeri değişmedi. Endekste güçlü bir hareketten bahsetmek zor. 1.440 seviyelerinin üzerinde tutunabilirse 1.589’a doğru çıkış devam edecek. 1.440’ın altındaki kapanışlarda yeniden 1.350 gündeme gelebilir.
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Dolarda zirve riski
Dolar kuru zirvede. Bu yeni zirvelerin görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Faiz yüzde 19 ve yabancılar her fırsatta satış eğilimini koruyor. Dolar/TL kurunda 8.50’nin yukarı kırılması halinde hedef 9 ve 10 seviyeleri. Haftalık bazda 8.46 TL’nin üzerinde hareketlerin gelişmesi halinde bu ihtimaller göz önünde bulundurulabilir.
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Altına ilgi artabilir
ABD’de açıklanan yüksek enflasyon sonrasında gözler kıymetli madenlere dönmüş durumda. Altının onsunda 1850 - 1855 doların üzerindeki hareketler çıkışın güçlenmesini sağlayacak. 2020 yılının ağustosundan bu yana devam eden aşağı trend böylece kırılabilir.
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