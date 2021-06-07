Geri Dön
Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
UzmanparaTarihi adım! Dünyada ilk olacak, Bitcoin'e geçilecek...
HaberlerUzmanpara Haberleri Tarihi adım! Dünyada ilk olacak, Bitcoin'e geçilecek...
ABONE OL

Tarihi adım! Dünyada ilk olacak, Bitcoin'e geçilecek...

El Salvador Devlet Başkanı Bukele'nin Bitcoin açıklaması sonrası dünyada bir “ilk” gerçekleşmiş olacak. Öte yandan kripto paralara ilişkin attığı tweetlerle piyasada volatiliteye neden olan Tesla CEO'su Elon Musk, dün attığı tweetle piyasayı yine karıştırdı. İşte detaylar...

• 07 Haziran 2021 - 08:05 • Son Güncelleme:
• 07 Haziran 2021 - 08:05 • Son Güncelleme:
1

Türkiye de dahil olmak üzere son dönemde tüm dünyada adından söz ettiren kripto paralar, fidyeden otomobil satın almaya kadar pek çok alanda test edilmeye başlanmıştı.

2

Ancak şimdilerde olay, bir üst boyuta geçmeye hazırlanıyor. Zira El Salvador, bir kripto parayı ulusal para birimi olarak kabul etmeye hazırlanıyor.

3

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, dünyanın en yaygın kripto para birimi olan Bitcoin’i ülkesinde yasal para birimi haline getireceğini söyledi.

4İLK OLACAK

İLK OLACAK

Bitcoin’i ülkesinde ulusal para haline getirmek için önümüzdeki hafta bir yasa tasarısını meclise sunacağını açıklayan Bukele’nin planı Kongre’de desteklenirse, El Salvador, dünyada dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke olma özelliğini kazanacak.

5

Yasanın, yürürlüğe girmeden önce yasama meclisinin onayından geçmesi gerekiyor. Ancak Bukele’nin partisinin yasama organını sıkı bir şekilde kontrol ettiği bilindiğinden, El Salvador, büyük ihtimalle dünyada ilk olma şansını yakalayacak.

6DOLAR İLE BİRLİKTE

DOLAR İLE BİRLİKTE

Bitcoin, ülkenin resmi para birimi olan ABD Doları ile birlikte kullanılacak. Bukele, Bitcoin’in ülke dışında yaşayan El Salvadorluların memleketlerine para göndermelerini kolaylaştıracağını söyledi ve “Kısa vadede istihdam yaratacak ve resmi ekonominin dışında kalan binlercesinin sisteme dahil edilmesini sağlayacak” dedi.

7

El Salvador’un ekonomisi büyük ölçüde, ülke dışında çalışanların gönderdiği paraya bağımlı. Bu paralar ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın yüzde 20’sini oluşturuyor.

8

İki milyondan fazla Salvadorlu ülke dışında yaşıyor ve her yıl ülkelerine 4 milyar dolardan fazla para gönderiyor. Şu anda yollanan paralardan komisyon kesiliyor, ulaşması günler alıyor.

9MUSK KRİPTO PARA PİYASASINI KARIŞTIRDI

MUSK KRİPTO PARA PİYASASINI KARIŞTIRDI

Yetişkin eğlencelerine yönelik NFT piyasasının kripto parası olan Cumrocket coin için görsellerle "aya çıkacak" imasında bulunan Musk, coin fiyatını 0.06 dolardan 0.28 dolara çıkardı. Coinin fiyatı halihazırda 0.1152 dolar düzeyinde bulunuyor. Coinin piyasa değeri ise 30 milyon dolar civarında.

10

Tweet sonrasında Bitcoin bir ara 35.407 dolara kadar gerilerken halihazırda 36.321 dolardan işlem görüyor. Aynı şekilde Ethereum da dün 2586 dolara inmesinin ardından halihazırda 2774 dolar seviyelerinde alıcı buluyor.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Son dakika haberi: Flaş 'Türkiye' itirafı: Türkiye için büyük avantaj!

    Son dakika haberi: Flaş 'Türkiye' itirafı: Türkiye için büyük avantaj!

    Altın fiyatları bugün ne kadar? Güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatı alış - satış rakamları 2021

    Altın fiyatları bugün ne kadar? Güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatı alış - satış rakamları 2021

    Son dakika: Yabancılardan Türkiye'nin ilk uçan arabasına büyük ilgi!

    Son dakika: Yabancılardan Türkiye'nin ilk uçan arabasına büyük ilgi!

    300 binden 1 milyona çıkardı! 2 bin lira kazandırıyor

    300 binden 1 milyona çıkardı! 2 bin lira kazandırıyor