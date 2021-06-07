Tarihi adım! Dünyada ilk olacak, Bitcoin'e geçilecek...
El Salvador Devlet Başkanı Bukele'nin Bitcoin açıklaması sonrası dünyada bir “ilk” gerçekleşmiş olacak. Öte yandan kripto paralara ilişkin attığı tweetlerle piyasada volatiliteye neden olan Tesla CEO'su Elon Musk, dün attığı tweetle piyasayı yine karıştırdı. İşte detaylar...
• 07 Haziran 2021 - 08:05 • Son Güncelleme:
• 07 Haziran 2021 - 08:05 • Son Güncelleme:
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Türkiye de dahil olmak üzere son dönemde tüm dünyada adından söz ettiren kripto paralar, fidyeden otomobil satın almaya kadar pek çok alanda test edilmeye başlanmıştı.
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Ancak şimdilerde olay, bir üst boyuta geçmeye hazırlanıyor. Zira El Salvador, bir kripto parayı ulusal para birimi olarak kabul etmeye hazırlanıyor.
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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, dünyanın en yaygın kripto para birimi olan Bitcoin’i ülkesinde yasal para birimi haline getireceğini söyledi.
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İLK OLACAK
Bitcoin’i ülkesinde ulusal para haline getirmek için önümüzdeki hafta bir yasa tasarısını meclise sunacağını açıklayan Bukele’nin planı Kongre’de desteklenirse, El Salvador, dünyada dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke olma özelliğini kazanacak.
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Yasanın, yürürlüğe girmeden önce yasama meclisinin onayından geçmesi gerekiyor. Ancak Bukele’nin partisinin yasama organını sıkı bir şekilde kontrol ettiği bilindiğinden, El Salvador, büyük ihtimalle dünyada ilk olma şansını yakalayacak.
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DOLAR İLE BİRLİKTE
Bitcoin, ülkenin resmi para birimi olan ABD Doları ile birlikte kullanılacak. Bukele, Bitcoin’in ülke dışında yaşayan El Salvadorluların memleketlerine para göndermelerini kolaylaştıracağını söyledi ve “Kısa vadede istihdam yaratacak ve resmi ekonominin dışında kalan binlercesinin sisteme dahil edilmesini sağlayacak” dedi.
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El Salvador’un ekonomisi büyük ölçüde, ülke dışında çalışanların gönderdiği paraya bağımlı. Bu paralar ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın yüzde 20’sini oluşturuyor.
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İki milyondan fazla Salvadorlu ülke dışında yaşıyor ve her yıl ülkelerine 4 milyar dolardan fazla para gönderiyor. Şu anda yollanan paralardan komisyon kesiliyor, ulaşması günler alıyor.
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MUSK KRİPTO PARA PİYASASINI KARIŞTIRDI
Yetişkin eğlencelerine yönelik NFT piyasasının kripto parası olan Cumrocket coin için görsellerle "aya çıkacak" imasında bulunan Musk, coin fiyatını 0.06 dolardan 0.28 dolara çıkardı. Coinin fiyatı halihazırda 0.1152 dolar düzeyinde bulunuyor. Coinin piyasa değeri ise 30 milyon dolar civarında.
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