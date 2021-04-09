Uzmanlar rakam verdi: Altın ve dolar için önemli seviye!
Altın ve dolar fiyatları haftanın son işlem gününde dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın yeni güne 454 lira seviyesinde başlarken dolar/TL 8.16 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki uzmanlar dolar ve altın fiyatlarındaki gidişat için ne diyor? İşte cevabı...
milliyet.com.tr
• 09 Nisan 2021 - 16:43 • Son Güncelleme:
milliyet.com.tr
• 09 Nisan 2021 - 16:43 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın 454 liradan, çeyrek altın 726 liradan, Cumhuriyet altını da 3.058 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte cevabı...
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Tera Yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Geçtiğimiz hafta içerisinde 1.677 dolara geri çekildiğini gördüğümüz Ons altın, bu seviyenin üzerinde tutunmayı başardıktan sonra yönünü yukarı çevirdi.
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KAZANÇLA KAPATMAYA HAZIRLANIYOR
Son iki işlem haftasını kayıpla kapatan sarı metal, Fed’in enflasyon ve büyüme yorumları sonrasında bu haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor.
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Ons’un yükselişine devam etmesi durumunda 1.760 dolara denk gelen 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi takip edeceğimiz ilk direnç konumundayken bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi halinde ise düşüş kanalının üst bandına denk gelen 1.787 dolar hedeflenebilir. Yükseliş sonrası olası geri çekilmeler durumunda ise 1.742 ve 1.735 dolar destek seviyeleri söz konusu olabilir.
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InvestAZ Yatırım tarafından yapılan analizde ise şöyle denildi: Gün ortasında 8,1458 seviyesinden işlem gören USD/TRY kur fiyatlamalarının dar bant aralığında hareket ettiği izleniyor. Dolar kurunda ilk destek 8,0800 seviyesi olarak takip edilebilir.
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Şu saatlerde 9,6900 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kurun, öğleden önceki işlemlerde en yüksek, 7221 ve en düşük 9,6602 seviyelerini gören kurda zayıf seyrin devam ettiği izleniyor. Kur için ilk destek 9,6000 seviyesi olarak izlenebilir.
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Ons altın öğleden önce en yüksek 1.757 en düşük 1.744 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.747 seviyelerinde fiyatlanıyor.Ons altın için ilk destek seviyesi 1.740 seviyesi takip edilebilir.
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DOLAR İÇİN ÖNEMLİ TAHMİN
Dinamik Menkul tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Dar bir fiyat hareketliliğinde hareket eden ve TCMB’nin enflasyon beklenti anketinin %13’ün üzerinde gelmesiyle güne yükselişle başlayan USD/TRY kuru, 8,0505 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam etti.
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Bu seviye üzerinde günlük bar kapanışlara devam ettiği müddetçe pozitif algı ön planda olabilir. Bu durumda ilk direnç seviyesi 8,2726 olacaktır.
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