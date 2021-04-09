Uzmanlar rakam verdi: Altın ve dolar için önemli seviye!

Şu saatlerde 9,6900 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kurun, öğleden önceki işlemlerde en yüksek, 7221 ve en düşük 9,6602 seviyelerini gören kurda zayıf seyrin devam ettiği izleniyor. Kur için ilk destek 9,6000 seviyesi olarak izlenebilir.