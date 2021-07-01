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Gap, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatacak

Gap, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatacak, sadece online hizmet verecek.

01.07.2021 - 08:16 |
Gap, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatacak

ABD merkezli perakende giyim ve aksesuar şirketi Gap, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatacağını ve sadece online hizmet vereceğini duyurdu.

Gap yaptığı açıklamada Birleşik Krallık ve İrlanda'da bulunan 81 mağazanın tamamının kapatılması süreçlerinin Ağustos ve Eylül aylarında tamamlanacağını belirtti. Bu pazarlarda online hizmet vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

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