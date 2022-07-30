Gazprom, Letonya'ya gaz sevkiyatını durdurdu

Avrupa'da, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla patlak veren gaz krizi sürüyor. Rus enerji şirketi Gazprom tarafından yapılan açıklamada, sevkiyatla ilgili şartları yerine getirmediği gerekçe gösterilerek Letonya’ya gaz sevkiyatının durdurulduğu bildirildi. Söz konusu ihlalin ayrıntısı verilmedi. Letonya'da gaz, enerji tüketiminin yüzde 26'sını oluşturuyor.

Gazprom'un açıklaması, bu hafta enerji şirketi Latvijas Gaze'in Başkanı Aigars Kalvitis'in, ülkesinin Rusya'nın ruble ile ödeme talebini reddetmesine rağmen Rus doğal gazını almaya devam ettiğini ve ruble yerine euro olarak ödeme yaptığını söylemesinin ardından geldi. Kalvitis, “Latvijas Gaze gaz alıyor, ancak Gazprom'a ödeme yapamadığımız için Gazprom'dan gaz almıyoruz. Bir tedarikçimiz daha var” demişti.

Rusya ruble ile ödeme talep etmişti

Rusya, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Rus gazı için Ruble ile ödeme yapılmasını isterken, AB söz konusu talebi reddediyor ve anlaşmada böyle bir şart olmadığını belirtiyor. Daha önce de Danimarka, Finlandiya ve Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatları durdurulmuştu.

AB-Rusya arasındaki gaz krizi

AB Rusya'yı, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara karşılık enerjiyi "silah olarak kullanmakla" ve "şantaj yapmakla" suçluyor. Dünyanın en büyük gaz ihracatçısı Rusya, güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu ifade ederek Batı’nın enerji kaynaklarını baskı aracı olarak kullandığı yönündeki suçlamaları reddediyor.