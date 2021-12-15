Gazprom'un Avrupa'ya gaz ihracatı arttı

Montel Foreks'in haberine göre, şirket yaptığı açıklamada bu yıl 15 Aralık'a kadar Avrupa'ya (Türkiye dahil ancak Baltıklar, Beyaz Rusya ve Ukrayna hariç) 178,1 milyar m³ seviyesinde doğal gaz ihraç etti. Bu rakam 2020 yılının aynı dönemine göre 8,2 milyar m³ daha yüksek bir seviyeyi temsil ediyor. Bu arada Gazprom'un gaz üretimi yıllık yüzde 14,5 artarak 490,4 milyar m³’e yükseldi.

En son ihracat rakamları, Gazprom'un kış öncesi fiyatları yukarı çekmek için Avrupa'ya arzı kıstığı ve yetkilileri Almanya'ya giden tartışmalı Kuzey Akım 2 boru hattını onaylamaları için baskı altına aldığı yönündeki bazı iddialar gündemdeyken yayımlandı.

Gazprom, tedarik sözleşmeleriyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiğini iddia ederken, son birkaç aydır Avrupa'ya daha az ihracat yapıyor. Ayrıca, Elektronik Satış Platformu'nda Avrupalı müşterilere 13 Ekim'den bu yana hiçbir anlaşma yapılmadan satışlarını tamamen durdurdu.

Rusya'nın 2021 için Avrupa'ya ihracat hedefi 183 milyar m³ seviyesinde bulunuyor. Avrupa gaz stokları en son neredeyse yüzde 62 oranında dolulukta kaydedildi. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 20 puan daha düşük bir seviyeyi temsil ediyor.