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Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri arttı

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 artarak 20 milyar dolara çıktı.

09.08.2021 - 15:49 | | AA
Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri arttı

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi de ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 artarak 108,4 milyar metreküpe yükseldi.

Söz konusu dönemde şirketin gaz ihracat geliri yüzde 73 arttı ve 20 milyar dolar oldu.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirket konumunda bulunuyor.

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