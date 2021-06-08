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Gazprom'un doğal gaz ihracatı yükseldi

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,8 artarak 13 milyar dolara çıktı.

08.06.2021 - 16:19 | | AA
Gazprom'un doğal gaz ihracatı yükseldi

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi de ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 artarak 74,8 milyar metreküpe yükseldi.

Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri yüzde 46,8 arttı ve 13 milyar dolar oldu. Öte yandan, Gazprom'un 1000 metreküp doğal gaz ihracat fiyatı da nisanda bir önceki aya kıyasla 172,7 dolardan 185,5 dolara çıktı.

Analistler, şirketin doğal gaz ihracatından kar elde edebilmesi için 1000 metreküp için doğal gaz fiyatının 90-100 dolar bandının üzerinde olması gerektiğine işaret ediyor.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirket konumunda bulunuyor.

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