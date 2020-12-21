Geçici Vergi Nedir, Nasıl Hesaplanır? Geçici Vergi Dönemleri Ne Zamandır?

Geçici vergi temelinde ticari kazanç elde eden şahıs firmaları ve kurumlar vergisine tabi şirketlerin kazançlarının hesaplanarak 3 ayda bir (yılda 4 kez) tahsil edilen vergidir.



Geçici Vergi Nedir?



Geçici vergi, Kar - zarar oranları hesaplanarak ticari kazanç elde eden firmalara eğer kardaysa bu kar üzerinden belirli bir tutarda vergilendirilmesi geçici verginin tutarını oluşturur. Eğer firma zararda ise bir vergi çıkmaz ancak beyanname esas alınarak damga vergisi tahsil edilir.



Geçici Vergi Nasıl Hesaplanır?



Geçici vergi hesaplanması kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükelleflerine göre değişik oranlarda uygulanır. Kurumlar vergisi mükellefleri 3 aylık kazancının kar zarar oranı ile çıkan karın yüzde 20'sini vergi olarak öder. Şahıs firmaları ve serbest meslek kazancı elde edenler için ise bu oran yüzde 15 olarak belirlenmiştir. Geçici vergi döneminde sadece kar zarar oranı değil mahsuba tabii vergiler de geçici vergi matrahından düşünülür.



Geçici Vergi Dönemleri Ne Zamandır?



Geçici vergi yılda 4 kez olmak üzere 3 ayda bir beyan edilir. Geçici vergi beyannamaleri, denk gelen ayın 17'sinde beyan edilmek zorundadır. Bu dönemler;

- Birinci Dönem: Ocak - Şubat - Mart (Beyan tarihi 17 Mayıs)

- İkinci Dönem: Nisan - Mayıs - Haziran (Beyan tarihi 17 Ağustos)

- Üçüncü Dönem: Temmuz - Ağustos - Eylül (Beyan tarihi 17 Kasım)

- Dördüncü Dönem: Ekim - Kasım - Aralık (Beyaz tarihi 17 Şubat)



Kimler Geçici Vergi Mükellefidir?



Geçici vergi mükellefi olan ve beyan sorunluluğu olan kurumlar ve kişiler ise şunlardır:

- Basit usulde deftere tabi olan işletmeler

- Kurumlar vergisi mükellefleri

- Serbest meslekten ticari kazanç elde edenler

- Adi Ortaklıklar ve adi komandite şirketler ve kollektif şirketler geçici vergiden muaftırlar. Ancak bu ortaklıkları oluşturan kurum ve kişiler geçici vergi mükellefleridir.

- Türkiye'de ortaklığı veya şubesi bulunan yabancı menşeili firmalarda Türkiye'de elde ettikleri gelirleri Geçici Vergi Beyannamesi ile beyan etmek zorundadırlar.

- Zirai kazanç sahipleri Geçici Vergi'den muaftırlar.

- İnşaat firmaları ve bakım onarım yapan şirketler 1 yılı aşmak süreti ile geçici vergi ödemezler.