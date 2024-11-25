'Gelecek ay faiz indirilmeli'

Kazaks, "Elbette bir tartışma olacak, ancak benim inancım şu anda Avrupa ekonomisinde olup bitenlere bakıldığında, Aralık ayında bir faiz indirimi daha yapılması gerektiği yönünde" dedi.

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ECB halihazırda üç kez faiz oranlarını düşürdü ve önümüzdeki ay bunu tekrar yapması bekleniyor. Piyasalar cuma günü zayıf PMI verilerinin Euro Bölgesi özel sektör ekonomisinde beklenmedik bir daralma göstermesinin ardından bu hamlenin yarım puanlık daha büyük bir indirim olabileceği üzerine bahis oynuyor. Yine de bu hafta içinde açıklanacak verilerin Kasım ayında enflasyonda ECB'nin %2'lik hedefinin üzerinde bir artış göstermesi bekleniyor.