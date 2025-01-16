'Gelecek hafta faiz artırımını görüşeceğiz'
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, önümüzdeki hafta faiz artırımını görüşecekleri sözünü yineleyerek, yakın zamanda bir politika eylemine yönelik piyasa beklentilerini canlandıran son yorumlarını tekrarladı.
16.01.2025 - 09:12 | | Foreks Haber
Ueda, “Ekonomideki ve fiyatlardaki iyileşmeler bu yıl da devam ederse, faiz oranlarını artırarak parasal genişlemenin derecesini ayarlayacağız” dedi.
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Bu, hem kendisinin hem de yardımcısının bu hafta başında 23-24 Ocak'ta yapılacak toplantıda faiz artırımının masada olduğuna dair açıklamalarının altını çiziyor.
Bu haftaki yorumlar, perşembe günü dolar başına 155,22 ile son 1 ayın en yüksek seviyesine ulaşan yene destek verdi. Gösterge 10 yıllık Japon devlet tahvillerinin getirisi çarşamba günü %1,255 ile 13 yılı aşkın bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.