'Gelecek hafta faiz artırımını görüşeceğiz'

Ueda, “Ekonomideki ve fiyatlardaki iyileşmeler bu yıl da devam ederse, faiz oranlarını artırarak parasal genişlemenin derecesini ayarlayacağız” dedi.

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Bu, hem kendisinin hem de yardımcısının bu hafta başında 23-24 Ocak'ta yapılacak toplantıda faiz artırımının masada olduğuna dair açıklamalarının altını çiziyor.

Bu haftaki yorumlar, perşembe günü dolar başına 155,22 ile son 1 ayın en yüksek seviyesine ulaşan yene destek verdi. Gösterge 10 yıllık Japon devlet tahvillerinin getirisi çarşamba günü %1,255 ile 13 yılı aşkın bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.