'Gelecek yıl faiz indirimine ihtiyaç duyulabilir'

WSJ'nin haberine göre San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin pazartesi günü yaptığı açıklamada enflasyonda bu yıl sağlanan iyileşme nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gösterge faiz oranında gelecek yıl indirimin uygun olabileceğini söyledi.

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"İnsanlara fiyat istikrarı sağlarken işlerini ellerinden almadığımızdan emin olmamız gerekli" diye konuşan Daly, Fed'in enflasyonu %2 hedefine indirmeyi amaçladığını, ancak bunu "iş gücü piyasasında mümkün olduğunca az kesinti ile nazik bir şekilde yapmaya devam etmek" istediğini ifade etti.

Daly, faiz oranları ve enflasyona ilişkin görünümünün geçen hafta açıklanan 19 Fed politika yapıcısının tahminlerinin medyanına benzer olduğunu ve çoğunluğun politika faizi için mevcut %5,25-%5,50 hedef aralığından 75 baz puanlık bir indirim öngördüğünü ve enflasyonun yıl sonuna kadar yaklaşık %2,4'e düşeceğini söyledi.

Daly, işsizlik oranı yükseldiğinde genellikle büyük parçalar halinde yükseldiğini ve bunun kaçınmak istediği bir durum olduğunu vurguladı.

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Enflasyonun düşüş eğiliminde olduğu bir ortamda faiz oranlarını sabit tutmanın hanehalkı ve işletmelerin reel borçlanma maliyetlerini artıracağını ve "oldukça kolay bir şekilde aşırı sıkılaştırma yapabileceğimiz" ihtimalini artıracağını ifade eden Daly, gelecek yıl gösterge faiz oranında 75 baz puanlık bir indirim yapılsa bile para politikasının hala "oldukça kısıtlayıcı" olacağını savundu.