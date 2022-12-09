'Gelecek yıl pozitif bir büyüme göreceğiz'

"Bir resesyon olasılığını dışlayamam ancak temel senaryomuzda bir resesyon görmüyoruz" diye konuşan Villeroy, "Gelecek yıl muhtemelen hafif şekilde pozitif bir büyüme göreceğiz" dedi.

Fransa Merkez Bankası büyüme için detaylı görünümü gelecek hafta açıklayacak. Banka daha önce yaptığı açıklamada 2023 yılında büyüme oranının yüzde -0,5 ile +0,8 arasında olacağını öngörmüştü.