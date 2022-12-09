'Gelecek yıl pozitif bir büyüme göreceğiz'
Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, Fransa ekonomisinin bu yılın tamamında yüzde 2,6 büyümesinin beklendiğini ve gelecek yıl da büyümenin devam etmesinin büyük olasılık olduğunu söyledi.
09.12.2022 - 13:55 |
"Bir resesyon olasılığını dışlayamam ancak temel senaryomuzda bir resesyon görmüyoruz" diye konuşan Villeroy, "Gelecek yıl muhtemelen hafif şekilde pozitif bir büyüme göreceğiz" dedi.
Fransa Merkez Bankası büyüme için detaylı görünümü gelecek hafta açıklayacak. Banka daha önce yaptığı açıklamada 2023 yılında büyüme oranının yüzde -0,5 ile +0,8 arasında olacağını öngörmüştü.
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