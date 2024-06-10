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Uzmanpara 'Gelecekteki kararlar verilere bağlı olacak'
Haberler Uzmanpara 'Gelecekteki kararlar verilere bağlı olacak'

'Gelecekteki kararlar verilere bağlı olacak'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, Avrupa Merkez Bankası'nın geçen hafta gösterge faiz oranını düşürmesinin ardından daha düşük borçlanma maliyetlerine doğru bir geçiş başlatıp başlatmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

10.06.2024 - 09:50 | | Foreks Haber
'Gelecekteki kararlar verilere bağlı olacak'

ECB geçen hafta perşembe günü banka mevduatlarına ödediği faiz oranını %4'ten %3,75'e indirdi ancak son haftalarda hayal kırıklığı yaratan bir dizi ücret ve enflasyon verisinin ardından daha fazla gevşeme sözü vermekten kaçındı.

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Holzmann, ECB'nin 26 üyeli Yönetim Konseyi'nde faiz indirimine karşı çıkan tek üye oldu. ECB'nin niyetini önceden bildirmesinin ardından bankanın kararı geniş çapta bekleniyordu.

Holzmann, Avusturya Radyosu'na verdiği demeçte bankanın ileriye dönük olarak kendisini herhangi bir çıkmaza sokmaktan kaçınacağını söyledi.

Faiz indiriminin daha düşük borçlanma maliyetlerine doğru 'bir kaymaya mı işaret ettiği, yoksa bankayı belirli bir yöne doğru yönlendirmeyen bir adım mı?' olduğu sorulduğunda Holzmann temkinli davrandı.

"Bunun doğru yönde atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum. Umarım faiz oranlarını tekrar yükseltmeye gerek kalmaz" diyen Holzmann gelecekteki kararların verilere bağlı olacağını söyledi.

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