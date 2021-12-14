Gelir payı bedelleri belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu bedeller şu şekilde olacak:

a) Benzin türleri (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) ve benzin türleri ile harmanlanmak üzere temin edilen etanol için: 7,16 TL/m3

b) Motorin (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) ve biodizel türleri için: 7,16 TL/m3

c) Gaz yağı için: 7,16 TL/m3

ç) Havacılık yakıtları için: 7,16 TL/m3

d) Yakıt nafta için: 7,16 TL/m3

e) Damıtık denizcilik yakıtları için: 7,16 TL/m3

f) Artık denizcilik yakıtları için: 7,61 TL/ton

g) Fuel Oil (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) türleri için: 7,61 TL/ton.

LPG piyasasında 2022 yılı gelir payı bedeli 16 TL/ton olarak belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 16'ncı maddesi, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 40'ıncı maddesi uyarınca Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası'nda 2022 yılı gelir payı bedelinin 16 TL/ton olarak belirlenmesine karar verildi.