Gelir Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır? Kimler Gelir Vergisi Ödemelidir?

Gelir vergisi, ülkemizde ikamet edip kişilerin kazandıkları gelirlerin üzerinden alınmakta olan bir vergi türüdür. Gelir vergisinin yıl içinde ödenmesi gereklidir



Gelir Vergisi Nedir?



Gelir vergisi günümüzde temel olarak gerçek kişilerin var olan gelirleri üzerinden alınmakta olan bir vergi türüdür. Bu gelirler; gayrimenkul ya da menkul varlıkların getirisi, mal satışları, serbest meslek ile birlikte elde edilen kazançlar ve ya zirai faaliyetlerden elde edilmekte olan gelirler olarak da sıralanabilir.



Gelir Vergisinden Kimler Sorumlu Olur?



Gelir Vergisi mükellefleri şu şekildedir;

Türkiye’de ikamet eden kişiler,

Bir takvim yılı içerisinde Türkiye’de altı aydan daha fazla süredir oturan kişiler,

Resmi kuruluşlara ve ya merkezi Türkiye’de olan kuruluşlara bağlı olup bu kuruluşların işleri adına yurt dışında oturmakta olan Türk vatandaşları şeklinde sıralanmaktadır.



Bu mükellefler, ülkemizde ve ya ülke dışında elde etmiş oldukları kazanç ve gelirler üzerinden bir Gelir Vergisi ödemek durumunda olurlar. Bu nedenle de vergi mükelleflerinin, öncelikli olarak Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini hazırlanması gerekli olmaktadır. Gelir Vergisi Beyannamesi, o kişinin bir takvim yılı içerisindeki gelir ve ya kazançlarını gösteren önemli bir belge olmaktadır.



Gelir Vergisi Nasıl Ödenir?



Gelir Vergisi, ülkemizde yıl içinde iki taksit ile ödenebilir. Yıllık olan Gelir Vergisi Beyannamesi hazırlamakta olan vergi mükellefleri; ikamet etmiş oldukları adreste üzerinde bulunan vergi dairesi, işyerlerinin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve ya çalıştıkları bankalar aracılığı ile vergiyi ödeyebilirler.



Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?



Her sene Gelir Vergisi tarifesi yenilenmektedir. Örnek tarife Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir Vergisi Tarifesi 2020 sayfasında yer almaktadır. Bu tarifeye ve ya gelir diliminize uygun olan hesaplama yapılır. Örnek olarak yıllık gelir 22.000 TL’yi aşmıyor ise gelirin yaklaşık olarak ’ini hesaplamak gerekli olmaktadır. Buna ek olarak ödenmesi gerekli olan vergi oranı İnteraktif Vergi Dairesi hesaplama aracı ile öğrenilebilir. Bu işlemleri genel olarak muhasebeciler yapar.



Kişilerinde işletmedeki süreçleri takip edebilmesi için bunları bilmesi gereklidir. Bunların yanında birde işletme giderlerinden tasarruf etmek için çalışanların yemek ihtiyaçları konusu ile tasarruf ederek işletmede yapmak istenilen yeniliklere bütçe ayırabilir ya da işlerini büyütme imkanı bulabilmek mümkün olmaktadır.