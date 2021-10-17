Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaGelir vergisi stopajı teşvikinde değişiklik
HaberlerUzmanpara Haberleri Gelir vergisi stopajı teşvikinde değişiklik

Gelir vergisi stopajı teşvikinde değişiklik

Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin, toplam çalışma süresinin yüzde 50’sini aşmamak kaydıyla bölge dışarısında geçirdikleri süreler, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında olacak.

17.10.2021 - 10:54 | | AA
Gelir vergisi stopajı teşvikinde değişiklik

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından yüzde 20 olarak belirlenen oranın, 31 Aralık 2022'ye kadar yüzde 50 olarak uygulanması kararlaştırıldı.

THY ekibi, Afrika’da güneş kremiyle 'hayat kurtarıyor'

THY ekibi, Afrika’da güneş kremiyle 'hayat kurtarıyor'

Son dakika haberi - Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un kredisi tükeniyor

Son dakika haberi - Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un kredisi tükeniyor

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

THY ekibi, Afrika’da güneş kremiyle 'hayat kurtarıyor'

THY ekibi, Afrika’da güneş kremiyle 'hayat kurtarıyor'

Son dakika! Bakanlık duyurdu: Saldırı hazırlığı yapan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Bakanlık duyurdu: Saldırı hazırlığı yapan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Tarihi Çamlıbel Han'ında defineci talanı

Tarihi Çamlıbel Han'ında defineci talanı

Türkiye'nin 9 aydaki yaş meyve ve sebze ihracatında zirve Rusya'nın

Türkiye'nin 9 aydaki yaş meyve ve sebze ihracatında zirve Rusya'nın

Japonya Başbakanı Kişida'dan Tokyo'daki tartışmalı tapınağa bağış

Japonya Başbakanı Kişida'dan Tokyo'daki tartışmalı tapınağa bağış

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Bakanlık duyurdu: Saldırı hazırlığı yapan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Bakanlık duyurdu: Saldırı hazırlığı yapan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber
SGK duyurdu! Flaş 10 gün detayı, hemen SMS ile...

SGK duyurdu! Flaş 10 gün detayı, hemen SMS ile...

Sıradaki Haber
5-11 yaş grubu için EMA'ya izin başvurusu

5-11 yaş grubu için EMA'ya izin başvurusu

Sıradaki Haber
Tarihi Çamlıbel Han'ında defineci talanı

Tarihi Çamlıbel Han'ında defineci talanı

Sıradaki Haber