Gelişen para birimleri için tavsiyesini revize etti

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, karara gerekçe olarak Çin'de yavaşlayan ekonomik büyüme ile gayrimenkul sorunları ve küresel merkez bankalarının daha az destekleyici hale gelen para politikaları gösterildi.

Değerlendirmede, gelişen piyasaların Fed'in güvercin kalacağı temelinde hareket edemeyecekleri de ifade edildi. "Küresel likiditede olumlu koşulların en iyi zamanı muhtemelen geride kaldı" yorumu yapıldı.