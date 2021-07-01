Gelişen ülkelere sermaye girişi 28 milyar dolar

Verilere göre Haziran ayında gelişen piyasa hisse senetlerine 9,2 milyar dolar, tahvillerine ise 18,9 milyar dolar portföy girişi izlendi. Dönem içinde Çin hisse senetlerine girişin 5,2 milyar dolar olması dikkat çekti.

IIF açıklamasında Fed'in şahinleşen tutumunun son haftalarda portföy akışlarını bir miktar etkilediği ancak akışta pozitif görünümün devam etmekte olduğu vurgulandı.

Verilere göre Haziran ayında EMEA bölgesi gelişen piyasalarına portföy akışı 3 milyar dolar olarak gerçekleşti.