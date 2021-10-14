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Gelişmekte olan piyasalara ilişkin açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelişmekte olan piyasaların kredi notlarının, koronavirüs salgınının tepe yaptığı 2020 yılında yapılan önemli sayıdaki indirimlerin ardından, 2021 yılında genel olarak istikrar kazandıklarını bildirdi.

14.10.2021 - 13:26 |
Gelişmekte olan piyasalara ilişkin açıklama

Ancak Fitch, halihazırda negatif görünüme sahip gelişmekte olan piyasa sayısının, pozitif olanların üzerinde olduğunu ve bu durumun risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini gösterdiğini de vurguladı.

Ağustos 2020'den bu yana bakıldığında ise not indirimleri ile artırımları arasında fark 14'e indi.

Fitch, gelecek 2 yılda not artırımı ile karşı karşıya kalma olasılığı en yüksek ülkeler olarak Bulgaristan, Benin, Ukrayna ve Vietnam'ı gösterdi.

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