Gelişmekte olan piyasalara ilişkin açıklama

Ancak Fitch, halihazırda negatif görünüme sahip gelişmekte olan piyasa sayısının, pozitif olanların üzerinde olduğunu ve bu durumun risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini gösterdiğini de vurguladı.

Ağustos 2020'den bu yana bakıldığında ise not indirimleri ile artırımları arasında fark 14'e indi.

Fitch, gelecek 2 yılda not artırımı ile karşı karşıya kalma olasılığı en yüksek ülkeler olarak Bulgaristan, Benin, Ukrayna ve Vietnam'ı gösterdi.