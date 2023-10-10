GM'nin Kanada'daki fabrikalarında grev

Unifor sendikası fabrikalarda çalışan 4,200'den fazla işçinin, GM ile yerel saatle gece yarısına kadar bir anlaşma yapılmaması halinde greve başlayacakları uyarısında bulunmuştu.

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Unifor, "Bu grev General Motors'un model anlaşmaya uymayı inatla reddetmesiyle ilgilidir. Şirket, üyelerimizin GM'nin düzenimizi bozmasına asla izin vermeyecekleri biliyor" dedi. GM'nin sendikanın emekli maaşları, emekli işçilere destek ve geçici işçilerin kalıcı, tam zamanlı işlere geçişine yönelik adımlar konusundaki taleplerini karşılamadığını söyledi.

General Motors ise, "çok olumlu ilerleme" kaydedilmesine rağmen şirketin bir anlaşmaya varamamaktan dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

GM Kanada'nın iletişimden sorumlu yöneticisi Jennifer Wright yaptığı açıklamada, "Pazarlık masasında kalmaya devam ediyoruz ve Oshawa Montaj ve Operasyon, St. Catharines Tahrik Fabrikası ve Woodstock Parça Dağıtım Merkezi'nde temsil edilen 4.200 çalışanımız için adil ve esnek bir anlaşmaya varmak üzere Unifor ile çalışmaya devam etmeye kararlıyız" dedi.