Gerçek Kişi Nedir? Ticarette Gerçek Kişi İle Tüzel Kişi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Özellikle hukuk açısından bakıldığı zaman gerçek kişi ve tüzel kişi farklılık yaratmaktadır. Birçok işi farklı alanlarda bu iki terim ile sık karşılaşmaktadır. Bu sebepten dolayı özellikle son dönemlerde internet üzerinden çok araştırılan yapılar içerisinde geliyor.



Gerçek Kişi Nedir?



Tam doğmak ve sağ olmak şartı ön plana çıkarılmak suretiyle, kişinin doğumundan ölümüne kadar hukuk açısından bireyi tanımlayan terime gerçek kişi denir. Bu terim kişinin bütün hak ve hürriyetlerini kapsayan bir yapıdır. Öyle ki birey kendi hayatı içerisinde borçlanma ve alacaklı hale gelme durumuna sahiptir. Bunu bireysel olarak kendi hak ve özgürlükleri içerisinde karar vermek suretiyle yapabilir. Modern hukuk söz konusu olduğu zaman din, değil, ırk ve cinsiyet gözetilmeksizin her insan gerçek kişi olarak sayılır. Genel olarak gerçek kişi bu şekilde ele alınırken, aynı zamanda tüzel kişilik bulunmaktadır.



Ticarette Gerçek Kişi İle Tüzel Kişi Arasındaki Farklar Nelerdir?



Hukuk düzeni üzerinden bakıldığı zaman gerçek kişiyle tüzel kişi arasında farklılık bulunmaktadır. Özellikle hem ticari hem de kurumsal gibi pek çok farklı sebepten dolayı, tüzel kişilik gibi bir durum oluşmuştur. Bu doğrultuda ticari ve sosyal amaçların yerine getirilebilmesi için tüzel kişilik ortaya çıkmış durumdadır. Bu doğrultuda insandan bağımsız olarak ortaya çıkan varlıklar tüzel kişilik olarak bilinmektedir. Bunlar içerisinde şirketler, vakıflar, dernekler ya da kamu kurumları içerisindeki yapılar birer tüzel kişiliktir. Tabii bunların arasında belli başlı bazı farklılıklar bulunmaktadır.



- Gerçek kişi doğumdan itibaren sağlıklı olması şartıyla ölümüne kadar geçen süredeki bireydir.

- Tüzel kişi gerçek insandan bağımsız olarak dernek, vakıf ya da kamu kurumları kapsamında ele alınmış topluluktur.

- Gerçek kişi kendi hak ve özgürlükleri kapsamında borçlu ya da alacaklı olabilir.

- Tüzel kişi ticari ve sosyal amaçlara yerine getirmek için kurumuş bir topluluktur.

- Tüzel kişi kendi başına herhangi bir borçlanma ya da alacaklı yerine geçemez.