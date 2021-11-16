Getir, n11.com için Rekabet'e başvurdu
Rekabet Kurumu sitesinde yer alan bilgiye göre Getir, sermaye artırımı yoluyla n11.com'a hissedar olmak üzere kuruma başvuru yaptı.
16.11.2021 - 12:36 |
Evlere sipariş uygulaması Getir Perakende Lojistik AŞ, sermaye artırımı yoluyla Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim AŞ-SK Planet Co., Ltd. (n11.com'da) hissedar olmak üzere Rekabet Kurumu'na başvurdu.
Online teslimat platformu Getir, geçtiğimiz aylarda alışveriş platformlarından n11'in hisselerini kısmi satın alma işlemleri için kapsamlı inceleme sürecini başlatmıştı.