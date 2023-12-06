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'Gevşek para politikası sürdürülecek'

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino ülkenin deflasyondan uzaklaşmada ilerleme gösterdiğini, gevşek para politikasının sabırla sürdürüleceğini söyledi.

06.12.2023 - 10:27 | | Foreks Haber
'Gevşek para politikası sürdürülecek'

Ryozo Himino, Japonya'nın ücret ve fiyat artışının durgun kaldığı uzun bir dönemden uzaklaşma konusunda ilerleme kaydettiğini söyledi.

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Himino ayrıca yaptığı bir konuşmada BoJ'un fiyat hedefine sürekli ve istikrarlı bir şekilde ulaşılana kadar gevşek para politikasını sabırla sürdüreceğini ifade etti.

"Japonya'nın finansal sistemi, yüksek faiz oranlarına geçişten kaynaklanan stresi atlatabilecek kadar dirençli. Ücret ve enflasyon gelişmelerini inceleyerek çıkış zamanlaması ve prosedürü hakkında uygun karar vermeliyiz" diye konuşan Himino, "Zamanlama çıkış prosedürlerini yanlış anlamazsak, pozitif bir ücret-enflasyon döngüsünün etkisi muhtemelen çok çeşitli hanehalklarına, şirketlere fayda sağlayacaktır" dedi.

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