Gıdada KDV indirimi Resmi Gazete'de
Gıdada KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İndirim 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak.
13.02.2022 - 11:37 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi oranı belirlendi.
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.
Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek.