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26.08.2020 - 07:59 |

Global akıllı telefon satışları geriledi

Global akıllı telefon satışları 2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 20,4 düştü.

Global akıllı telefon satışları geriledi
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Pazar araştırma şirketi Gartner tarafından derlenen verilere göre, global akıllı telefon satışları ikinci çeyrekte 295 milyon adet oldu.

Apple satış adedini neredeyse korumayı başarırken, diğer üreticilerin satışlarında önemli düşüşler yaşandı.

İkinci çeyrekte Apple satışların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 civarında azalırken, Samsung satışlarında düşüş yüzde 27,1 ve Huawei'nin satışlarında düşüş yüzde 6,8 olarak gerçekleşti.

Çinli akıllı telefon üreticileri Xiomi ve Oppo'nun satışları da sırasıyla yüzde 21,5 ve yüzde 15,9 azaldı.

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