Global konteyner taşıma ücreti geriledi

Denizcilik danışmanlık sirketi Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya Konteyner Endeksi söz konusu dönemde 40’lık konteyner spot navlun fiyatlaması yüzde 1,5 düşüşle 9 bin 50,77 dolar oldu.

Endeksin geçen yılın aynı ayına göre artışı yüzde 196 olarak gerçekleşti.

Yılbaşından bu yana ortalama fiyatlama 7 bin 447 dolar olurken, bu 5 yıllık ortalama olan 2 bin 709 doların 4 bin 738 dolar daha üzerinde oluştu.

Shanghai-Rotterdam hattı önceki haftaya göre değişmezken, geçen yıl aynı haftaya göre yüzde 283 yukarı geldi. Aynı hattın ters yönüne bir önceki haftaya göre değişiklik olmazken, geçen yıl aynı haftaya göre yüzde 35 arttı.

Shanghai-Los Angeles hattı önceki haftaya göre yüzde 4 gerilerken, geçen yıl aynı haftaya göre yüzde 140 arttı. Los Angeles-Shanghai hattı önceki haftaya göre yüzde 2, geçen yıl aynı haftaya göre yüzde 152 yükseldi.