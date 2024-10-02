GM üçüncü çeyrek satışlarında düşüş bildirdi

GM, 3. çeyrekte bir yıl öncesine göre %2 düşüşle 659.601 araç teslim etti; ancak perakende satışlar %3 arttı. GM, 3. çeyrekte ABD'deki diğer tüm otomobil üreticilerinden daha fazla araç teslim ettiğini söyledi. GM, şirketin 3. çeyrekte ABD'de pazar payı kazanıp kazanmadığını söylemedi, ancak genel pikap satışlarında ve genel tam boyutlu SUV satışlarında %63,7 pazar payı ile 1 numara olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Yeni Chevrolet Trax ve Cadillac XT4 gibi SUV'lar ile GMC Sierra ve Chevrolet Colorado gibi pikaplar pazarda başı çekti. Genel olarak lüks marka Cadillac satışları %4,2; Buick satışları %7,8; GMC kamyon satışları ise %6,4 arttı. Chevrolet satışları ise, Chevrolet Bolt EV, üretimden kaldırılan Chevrolet Malibu ve Silverado MD (orta hizmet) kamyonet satışlarındaki düşüşler nedeniyle %6,4 azaldı.

Bolt EV satışlarındaki düşüşe rağmen, GM'nin diğer elektrikli araçları bir yıl öncesine kıyasla %60 artışla toplam 32.195 elektrikli araç satışı gerçekleştirerek bu düşüşü telafi etti.