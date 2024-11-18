Goldman Sachs altında rekor bekliyor

Goldman Sachs'a göre altın, merkez bankalarının alımları ve ABD'nin faiz indirimleri sayesinde gelecek yıl rekor seviyeye yükselecek. 2025'te en çok işlem görecek emtialar arasında altını sıralayan Goldman Sachs, fiyatların Donald Trump'ın başkanlığı döneminde kazançlarını artırabileceğini söyledi.

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Daan Struyven'in de aralarında bulunduğu analistler, Aralık 2025'e kadar ons başına 3.000 dolar hedefini yineledikleri bir notta, "Altın için gidin" dedi. Tahminin yapısal itici gücünün merkez bankalarından gelen daha yüksek talep olduğunu, konjonktürel bir yükselişin ise Fed'in kesintiye gitmesiyle borsa yatırım fonlarına akıştan kaynaklanacağını söyledi.

Goldman, Trump yönetiminin de külçe altına yardımcı olabileceğini, ticaret gerilimlerinin benzeri görülmemiş bir şekilde tırmanmasının, altındaki spekülatif pozisyonlanmayı canlandırabileceğini söyledi. Ayrıca, ABD'nin mali sürdürülebilirliğine ilişkin artan endişelerin de fiyatlara yardımcı olabileceğini belirten uzmanlar, özellikle büyük ABD Hazine rezervlerine sahip olan merkez bankalarının daha fazla değerli metal almayı tercih edebileceğini kaydetti.

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Diğer görünümlerde, brent ham petrolün gelecek yıl varil başına 70 ila 85 dolar arasında işlem göreceği, ancak Trump yönetiminin İran'dan gelen akışları kısması halinde yakın vadede yukarı yönlü riskler olduğu belirtildi. Baz metallerin demir yerine tercih edildiği ve Avrupa gazının kısa vadede hava koşullarından kaynaklanan yukarı yönlü risklerle karşı karşıya olduğu söylendi. "Yeni ABD yönetimi İran arzına yönelik riskleri daha da artırıyor" diyen analistler, maksimum baskı kampanyasında yaptırımların potansiyel olarak daha sıkı bir şekilde uygulanmasının kapsamını belirtti.

Analistler, "ABD'nin İsrail'e desteğindeki potansiyel bir güçlenme de İran'ın petrol varlıklarında kesinti olasılığını artırabilir" ifadelerini kullandı.