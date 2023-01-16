Goldman Sachs'tan alüminyum tahmini

Goldman Sachs analistleri Nicholas Snowdon ve Aditi Rai yazdıkları araştırma notunda bu yıl LME'de alüminyum fiyatının ortalama 3125 dolar/ton olacağını tahmin etti. Banka daha önce 2023 yılı için ortalama fiyat beklentisini 2563 dolar/ton olarak ortaya koymuştu.

Küresel alüminyum stoklarının bir yıl öncesine göre 900 bin ton azalarak 1,4 milyon tona gerilediğini ve bunun 2002 yılından bu yana görülen en düşük seviye olduğunu ifade eden Goldman Sachs analistleri, 2023 yılında arz açığının ortaya çıkması halinde alüminyum fiyatının gelecek 12 ayda 3750 dolar/ton seviyesine kadar tırmanabileceğini vurguladı.