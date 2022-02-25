Goldman Sachs, Avrupa tahminlerini düşürdü

Goldman Sachs, Ukrayna krizi nedeniyle Avrupa borsalarına ilişkin tahminlerini düşürdü.

Goldman Sachs Ekonomisti Sharon Bell, “Çatışma nedeniyle riskten kaçış arttı ve muhtemelen devam edecek. Büyüme ve enflasyon da olumsuz etkilenecek. Bu nedenle hedef fiyatlarımızı düşürüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Kurum gösterge endeks Stoxx 600 için 12 aylık hedef fiyat tahminini 530’dan 490’a çekti. Rusya’nın işgaliyle Avrupa borsaları dün 9 ayın en düşük seviyesine gerilemiş, Stoxx 600 endeksi 438.96 puana inmişti.

BloombergHT'de yer alan habere göre Goldman Sachs Küresel Hisse Senedi Baş Stratejisti Peter Oppenheimer saldırıdan bir gün önce yazdığı notta potansiyel Rus işgalinin borsalarda yaratacağı tahribatın, 2014’te Kırım’ın işgalinde yaşanan tahribattan daha ağır olabileceği uyarısını yapmıştı.