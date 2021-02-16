Goldman Sachs dijital yatırım platformu kuruyor

Goldman Sachs, müşteri varlıklarını hisse senedi ve tahvil portföyleri arasında dağıtan ve yeniden dengeleyen bir dijital varlık yönetim platformu kuruyor.

Marcus Invest adı ile kurulan platform, varlıkları bankanın yatırım strateji grubu tarafından geliştirilen modeller temelinde dağıtacak.

Dijital bankacılığın geliştirilmesi yönündeki bu adım, CEO Daid Solomon'un Banka'nın müşteri bankacılığı gelirlerinin payının artırılması yönündeki planları çerçevesinde atıldı.

Marcus Invest'te hesap açım limiti minimum 1000 dolar olarak belirlendi. Yatırım tavsiyeleri için hesaplara yılda yüzde 0,35 oranında bir ücret yansıtılacak.