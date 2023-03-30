Goldman Sachs euro/dolar beklentisini revize etti

Goldman Sachs analistleri euro/dolar paritesi için önümüzdeki aylara yönelik tahminlerini revize etti.

Goldman Sachs yayınladığı yatırımcı notunda "Euro/dolar paritesi için 3 ve 6 aylık tahminlerimizi ABD'nin büyüme görünümündeki kötüleşmeyi hesaba katarak 1,02'den 1,05'e revize ediyoruz" dedi.

Yatırımcı notunda gelecek 12 ay için tahmin ise 1 olarak devam ettirildi.