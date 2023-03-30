Goldman Sachs euro/dolar beklentisini revize etti
Goldman Sachs, euro/dolar paritesi için 3-6 aylık tahminini yükseltti.
30.03.2023 - 10:40 |
Goldman Sachs analistleri euro/dolar paritesi için önümüzdeki aylara yönelik tahminlerini revize etti.
Goldman Sachs yayınladığı yatırımcı notunda "Euro/dolar paritesi için 3 ve 6 aylık tahminlerimizi ABD'nin büyüme görünümündeki kötüleşmeyi hesaba katarak 1,02'den 1,05'e revize ediyoruz" dedi.
Yatırımcı notunda gelecek 12 ay için tahmin ise 1 olarak devam ettirildi.
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