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Goldman Sachs euro/dolar beklentisini revize etti

Goldman Sachs, euro/dolar paritesi için 3-6 aylık tahminini yükseltti.

30.03.2023 - 10:40 |
Goldman Sachs euro/dolar beklentisini revize etti

Goldman Sachs analistleri euro/dolar paritesi için önümüzdeki aylara yönelik tahminlerini revize etti.

Goldman Sachs yayınladığı yatırımcı notunda "Euro/dolar paritesi için 3 ve 6 aylık tahminlerimizi ABD'nin büyüme görünümündeki kötüleşmeyi hesaba katarak 1,02'den 1,05'e revize ediyoruz" dedi.

Yatırımcı notunda gelecek 12 ay için tahmin ise 1 olarak devam ettirildi.

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