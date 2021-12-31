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Goldman Sachs gelirlerde zirveyi bırakmadı

Goldman Sachs bu yıl da birleşme ve satın almalara danışmanlık gelirlerinde ilk sırayı aldı.

31.12.2021 - 08:32 |
Goldman Sachs gelirlerde zirveyi bırakmadı

Goldman Sachs, bu yıl da birleşme ve satın almalara danışmanlık hizmetlerinden en yüksek geliri elde eden Wall Street bankası olma unvanını korudu.

Son 5 yıldır birleşme ve satın almalara danışmanlık gelirlerinde birinciliği hiç kimseye kaptırmayan Goldman Sachs, birleşme, satın alma ve bunlarla ilişkili anlaşmaların toplam tutarının ilk kez 5 trilyon doları aştığı bu yıl 1 trilyon dolardan fazla tutarda birleşme ve satın almaya danışmanlık yaptı. Goldman Sachs'ın bu alanda pazar payı yüzde 24'ü aştı.

2021 yılının ilk 9 ayında birleşme ve satın almalara danışmanlıktan 4 milyar doların üzerinde gelir elde eden Goldman Sachs, JP Morgan Chase ve Morgan Stanley'i geride bıraktı.

Birleşme ve satın almalara danışmanlık pazarında JP Morgan'ın payı yüzde 21,2, Morgan Stanley'in yüzde 18,3, Bank of America'nın yüzde 12, Citigroup'un yüzde 10,4 ve Barclays'ın yüzde 8,4 oldu.

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