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Goldman Sachs, GreenSky'ı satın alıyor

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, kredi kuruluşu GreenSky'ı 2,2 milyar dolara satın alıyor.

15.09.2021 - 15:40 |
Goldman Sachs, GreenSky'ı satın alıyor

GreenSky, ABD'li müşterilerine ev tadilatı ve ameliyatlar gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kredi sağlıyor. Goldman Sachs, satın alma için hisse başına 12 dolar ödeme yapacak.

Kredi kartlarına alternatif bir hizmet verildiği belirtilen GreenSky'ın binlerce doktor ve dişçi gibi uzmanın yanı sıra Home Depot gibi perakende şirketlerle de anlaşması bulunuyor.

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